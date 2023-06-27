Росгвардию вооружат танками и артиллерией после бунта Пригожина

Войска Росгвардии довооружат тяжёлой техникой: танками и артиллерией. Об этом 27 июня заявил глава ведомства Виктор Золотов. Он отвечал на вопросы журналистов после встречи президента Путина с представителями силовых структур на Соборной площади Кремля. Он благодарил их за подавление неудавшегося путча ЧВК «Вагнер».

По словам Золотова, вопрос довооружения «обсуждался с президентом». Он не назвал сроки, объемы и виды вооружений, которые поставят Росгвардии, и уточнил, что поставки техники будут зависеть от финансирования росгвардейцев.

Войска Росгвардии были сформированы на основе внутренних войск МВД России в 2016 году. Росгвардейцы обладают боевой авиацией и бронетранспортёрами, предполагается, что они должны участвовать в масштабных полицейских и контртеррористических операциях. Артиллерия на вооружении ведомства есть, преимущественно миномёты и гаубицы.

Во время бунта ЧВК «Вагнер» подразделения наёмников взяли контроль над городом с миллионным населением, Ростовом-на-Дону, блокировали ещё один такой город, Воронеж, фактически не встретив сопротивления со стороны российских вооружённых сил. Сотрудники Росгвардии участвовали в выставлении пикетов, которые игнорировали вагнеровцами.

По словам Золотова, личный состав его ведомства сработал «великолепно», в полном взаимодействии с другими силовыми структурами. Он заявил, что вместе готовился встретить бунтовщиков с детьми и внуком на подступах к Москве и перед планируемым боем даже «сдал заначку жене».

Оборона Москвы является одной задач входящей в Росгвардию дивизии имени Дзержинского. Однако войска группы «Вагнер» до города не дошли: ЧВК отступила без боёв, после переговоров с Пригожиным, которому разрешили уехать в Беларусь.