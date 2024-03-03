Роскомнадзор заблокировал сайт международного словаря жестов Spread The Sign.



Причины блокировки неизвестны, однако, как отмечает издание РБК, на сайте словаря размещен известный кадр с экс-редактором «Первого канала» Мариной Овсянниковой, которая прервала прямой эфир программы «Время», встав за спиной ведущей с антивоенным плакатом и выкрикнув «Нет войне!».

Позже Овсянникова уехала из России, а российский суд заочно приговорил ее к восьми с половиной годам колонии по обвинению в распространении фейков о российской армии.

Также на главной странице сайта Spread The Sign размещен баннер в виде украинского флага и надписью «Остановите войну».

Предполагается, что все это могло стать причиной внимания Роскомнадзора.