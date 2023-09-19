Россия атаковала беспилотниками Львов. Один человек погиб

Российские войска в ночь на вторник атаковали беспилотниками Львов. В городе были слышны взрывы, работала ПВО. В результате атаки начался пожар на промышленном складе. Под завалами нашли тело одного погибшего, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Ранее сообщалось, что из-под завалов спасли двух человек, состояние одного из раненых врачи оценивают как тяжёлое.

По словам мэра Львова, уничтожены три складских помещения. «Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия Caritas-Spes», – уточнил Андрей Садовой.

Корреспонденты Украинской службы Би-би-си передают, что во время атаки на Львов российские беспилотники-камикадзе пролетели над историческим центром города, который внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе над главной площадью Рынок. Эта атака дронов на Львов была самой длительной с начала полномасштабной войны, отмечает Би-би-си.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае ещё 18 сентября. Через пять часов они долетели до Львова.

В Херсоне утром во вторник в результате артиллерийского обстрела погиб полицейский. Ещё два человека получили тяжелые ранения. Об этом сообщил глава военной администрации города Роман Мрочко. Под удар попал троллейбус с пассажирами, написал он.

Сегодня ночью российские войска также нанесли удары по Кривому Рогу. В результате атаки, как сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, загорелось многоэтажное здание. Пожар удалось потушить. О пострадавших не сообщается. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов, написал Лысак.

В Николаевской области украинским силам ПВО удалось сбить около 10 российских дронов. Пострадавших нет.

Звуки взрывов, по данным украинских властей, также слышали в Одессе и Хмельницкой области.

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