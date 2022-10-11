Россия атаковала энергообъекты на западе Украины

Российская армия атаковала несколько энергетических объектов во Львовской области. По данным местных властей, произошли три взрыва. Удары привели к проблемам с энергоснабжением в городе.

Местные власти говорят, что регион максимально использует генераторы, но пока не ясно, когда энергосистемы области заработают на полную мощность.

По некоторым данным, нанесены удары также по Ивано-Франковской области.

Еще одно попадание по объекту критической инфраструктуры зафиксировано в Каменском районе Днепропетровской области. Оно также привело к падению напряжения в сети и дестабилизации работы ряда объектов.

Сообщается о взрывах в Ровенской и Винницкой областях.

В Винницкой области второй раз за день была атакована Ладыженская ТЭС. Ранения получили 6 человек. На предприятии утверждают, что второй удар по станции был нанесен в то время, когда там работали спасатели.

По данным ВСУ, над Украиной за сегодняшний день сбито 18 российских крылатых ракет.

Российское Минобороны заявило, что атаковало объекты военного назначения и системы энергетики Украины. По словам представителя ведомства, цель удара достигнута.

Оперативно проверить заявления сторон в условиях войны невозможно.