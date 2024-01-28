Россия атаковала ракетами Кременчуг и Запорожье

Российские войска вечером в субботу и в ночь на воскресенье атаковали ряд регионов Украины ракетами и беспилотниками типа «Шахед». Есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты. О пострадавших не сообщалось.

В Полтавской области произошел масштабный пожар на промышленном объекте после ракетного обстрела баллистическими ракетами. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин, он же опубликовал фото пожара. Пострадавших, по данным властей, нет.

По ряду сообщений, обстрелу подвергся нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг, по которому российские войска наносили ракетные удары и раньше. В этот раз по нему были выпущены две баллистические ракеты «Искандер».

В городе Запорожье беспилотники атаковали инфраструктурный объект. Также ударам подверглись Днепропетровская и Донецкая области. По данным украинских Воздушных сил, ПВО удалось сбить 4 из 8 беспилотников «Шахед».

Российские военные обстрелы пока не комментировали.

Также накануне стало известно о гибели пяти жителей поселка Нью-Йорк (в прошлом Новгородское) Донецкой области. 15 января, как сообщалось, в трехэтажный жилой дом попала авиабомба, в результате под завалами оказались 5 человек, главным образом пожилые люди. Вечером в субботу их тела извлекли из-под завалов.