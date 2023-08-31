ФСБ России заявила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ России утверждает, что в Навельском районе Брянской области были убиты двое и задержаны пятеро украинских диверсантов. Об этом со ссылкой на спецслужбу сообщает «Интерфакс».

«Пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих главного управления разведки и Службы специальных операций министерства обороны Украины», – говорится в сообщении. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

ФСБ заявила, что диверсанты собирались совершить «серию террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры». В ходе оперативно-боевых мероприятий, утверждают в спецслужбе, «двое боевиков ликвидированы, пятеро – задержаны, трое из которых получили ранения».

Провластный телеграм-канал SHOT публикует видео, в котором, как утверждается, видно «арсенал украинской диверсионной группы, которую обнаружили в лесу». По заявлению ФСБ, у диверсантов были автоматы, «мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов». Лиц убитых и задержанных видео не показывает.

ФСБ сообщает, что события из пресс-релиза произошли накануне, 30 августа. Утром 30 августа губернатор Брянской области сообщал, что силы ПВО сбили три беспилотника, два из которых пытались атаковать телебашню. Вечером 30 августа в Брянской области также были слышны взрывы. Богомаз позже написал, что ПВО сбила два беспилотника самолетного типа. Телеграм-канал «ЧП Брянск» сообщил, что обломки дрона упали в районе Глинищево, после чего произошло возгорание.

31 августа губернатор Брянской области заявил, что с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотника самолетного типа. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Четвертого июня о рейдах в Белгородскую область сообщали добровольческие подразделения «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины. На следующий день Минобороны России отчиталось об отражении «атаки диверсантов» в регионе, а 13 июня президент Владимир Путин, подтвердивший участие призывников в боях с диверсантами, заявил, что в бою они вели себя «блестяще» и «никто не дрогнул». В конце июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что во время рейда погибли не менее 14 российских военнослужащих, 10 были взяты в плен.