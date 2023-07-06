Россия и Украина обменялись пленными по формуле «45 на 45»

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «45 на 45».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в телеграме, что на родину, в частности, вернулись два офицера вооруженных сил Украины, более 40 рядовых и сержантов, гражданский сотрудник «Азовстали» и боец теробороны из Херсона.

Военнослужащие, по словам чиновника, сражались под Бахмутом, а также на запорожском и харьковском направлениях.

Минобороны России подтвердило возвращение на родину россиян, которым в плену грозила смертельная опасность. Всех их отправят на лечение и реабилитацию. Других подробностей при обмене пленными российская сторона обычно не представляет.

Судя по кадрам, которые публикует российское оборонное ведомство, обмен проходил в районе на границе с Белгородской областью.

Последний раз стороны обменивались пленными 11 июня. Тогда Россия вернула себе 94 человека, а Украина - 95.

Из России также возвращены двое детей – мальчик шести лет и десятилетняя девочка. По словам Ермака, мать детей была была в плену и вернулась домой в результате большого обмена в октябре прошлого года, а дети были незаконно вывезены с территории Украины.

В Россию вернулся мальчик, который до этого находился у бабушки в Хмельницкой области Украины, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. «Воссоединение семьи стало возможным благодаря непрекращающимся гуманитарным контактам с украинской стороной», - говорится в сообщении омбудсмена в телеграме.

В марте Международный уголовный суд начал расследование дела о незаконном вывозе украинских детей в Россию и на занятые российской армией территории. В рамках расследования были выданы ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.