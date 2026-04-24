Россия и Украина обменялись военнопленными, каждая из сторон передала по 193 человека. Об этом в пятницу практически одновременно объявили Минобороны России и президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен произведён при посредничестве ОАЭ и США, добавили в российском Минобороны. Также там сообщили, что обмен прошёл в Беларуси, и освобождённые российские военные сейчас там.

По словам Зеленского, освобождены военнослужащие, бойцы Нацгвардии, пограничники, полицейские, среди них есть раненые и те, против кого в России возбуждали уголовные дела.

Известно, что контакты по вопросам обменов пленными и телами погибших между сторонами продолаются, несмотря на то, что официальных мирных переговоров сейчас не ведётся. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил о подготовке к нему накануне, однако не приводил подробностей.

Предыдущий обмен пленными состоялся 11 апреля. Всего за время войны стороны обменивались пленными уже более 20 раз.



