Россия и Украина сообщили о новом обмене пленными

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что его отравление тяжелыми металлами «выгодно Путину, который, как оказалось после 24 февраля, полностью контролирует власть в Грузии». Об этом Саакашвили заявил изданию «Украинская правда».

«Мое отравление неопровержимо доказано двумя американскими лабораториями и ведущим американским токсикологом Девидом Смитом. Отравление произошло во время насильственного перевода в «тюремную больницу», где мне неожиданно стало очень плохо, и, как сказал реаниматолог позже, это чудо, что я не умер. Хотя отравление оставило очень тяжелые симптомы. Если во время ареста мой вес составлял около 120 кг, то сейчас он составляет 72 кг», – отметил Саакашвили.

Политик говорит, что западные политики активизировались в вопросе его освобождения.

«Европарламент принял резолюцию по вопросу моего отравления и Еврокомиссия очень активна. Президент и премьер-министр Польши прилетали в Грузию по очереди для моего освобождения. Президент Молдовы Майя Санду сделала несколько заявлений. Были заявления от Госдепа США и это только начало. Но главным для меня было заявление президента Зеленского.

Во-первых, потому что его слово стоит больше, чем слово многих мировых политиков. Грузины его просто боготворят.

Во-вторых, это был высочайший акт гуманизма в очень тяжелое для Украины время», – сказал он.

Саакашвили вновь повторил, что является «личным узником Путина», а тюремщики, по его словам, часто обращаются с ним «хуже, чем обращались бы, например, в Лефортово».

«При этом в Грузии абсолютное большинство людей относятся ко мне крайне положительно. Это я чувствую по рассказам своих родителей, детей и друзей. А безопасности я не ищу. В Украине я был бы на передней линии фронта и чувствовал бы себя очень счастливым», – заявил Саакашвили.

Он прокомментировал и позицию грузинских властей по войне в Украине.

«Это не нейтральная позиция. Нейтральности в такой войне быть не может. Сейчас появилась информация, что в Грузию собирается приехать Сергей Кириенко, если уже не приехал – это один из главных идеологов этой войны.

Российский МИД заявил, что собирается отменить визовый режим для граждан Грузии. Российские официальные лица и пропагандисты постоянно хвалят грузинские власти за то, что они держат меня в тюрьме. Грузию официально исключили из списка недружественных к России стран, куда входит чуть ли не половина мира», – сказал Саакашвили.

По его словам, «грузинские власти ни разу не сказали слова с осуждением российской агрессии против Украины, хотя постоянно в издевательском тоне отзываются об Украине и ее руководстве».

«Грузинские власти обвиняют не только Зеленского, что он меня якобы выслал со спецоперацией и с заданием развязать войну. Но последнее время они обвиняют еще и США, что четко показывает вектор», – добавил экс-президент Грузии.

Журналисты передали вопросы политику через близкого друга Саакашвили. Издание публикует ответы, написанные от руки частично грузинским лидером, частично – его другом, «поскольку Саакашвили трудно даже писать».