Россия массированно атаковала Киев и Харьков

В ночь на 2 января Россия провела массированную ракетную атаку по территории Украины. Основными целями были Харьков и Киев.

По сообщению киевских властей, из-за падения обломков ракет в городе погиб один человек, пострадали около 30. Зафиксированы перебои с поставкой электроэнергии и воды.

В Соломенском районе Киева в результате атаки начался пожар в многоэтажном здании. Спасатели эвакуировали около двух десятков жителей.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Оболонском районе города. В Подольском районе Киева, по всей вероятности, ракета попала в объект гражданской инфраструктуры. Повреждена газовая труба.

В Харькове сообщается о повреждении нескольких многоквартирных домов. Известно об одном погибшем, ранения получили более 40 человек.

По предварительным данным, атака велась ракетами «Кинжал».

Минобороны России сегодняшнюю атаку пока не комментировало. Москва утверждает, что российские военнослужащие атакуют на территории Украины исключительно объекты военной инфраструктуры.