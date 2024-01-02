Россия массированно атаковала Киев и Харьков

В ночь на 2 января Россия провела массированную ракетную атаку по территории Украины. Основными целями были Харьков и Киев.
По сообщению киевских властей, из-за падения обломков ракет в городе погиб один человек, пострадали около 30. Зафиксированы перебои с поставкой электроэнергии и воды.
В Соломенском районе Киева в результате атаки начался пожар в многоэтажном здании. Спасатели эвакуировали около двух десятков жителей.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Оболонском районе города. В Подольском районе Киева, по всей вероятности, ракета попала в объект гражданской инфраструктуры. Повреждена газовая труба.
В Харькове сообщается о повреждении нескольких многоквартирных домов. Известно об одном погибшем, ранения получили более 40 человек.
По предварительным данным, атака велась ракетами «Кинжал».
Минобороны России сегодняшнюю атаку пока не комментировало. Москва утверждает, что российские военнослужащие атакуют на территории Украины исключительно объекты военной инфраструктуры.
- 29 декабря территория Украины подверглась одной из самых масштабных российских атак за все время полномасштабной войны. Погибли около 40 человек, десятки получили ранения. На заседании Совбеза ООН российский представитель Василий Небензя заявлял, что у Украины не было бы жертв среди мирных жителей при российских обстрелах, если бы не действия украинской ПВО.
- 30 декабря произошёл обстрел центра Белгорода – это был самый масштабный обстрел города за все время войны России против Украины. В результате, по последним данным, погибли 25 человек. Более 100 человек получили ранения. Украинские военные официально обстрел, как и другие обстрелы российской территории, не комментировали.
- В тот же день российские войска обстреляли Харьков. В результате обстрела пострадали 20 человек.