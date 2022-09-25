Россия может запретить выезд из страны военнообязанным — прежде всего, мужчинам возрастом, подходящим под мобилизацию. Об этом сообщают издания «Верстка», «Медуза», «Сота», «Важные истории» и канал «Ходорковский LIVE» на анонимные источники, в том числе, близкие к Кремлю и ФСБ.

«Важные истории» утверждают, что это может произойти уже в понедельник, 26 сентября. Два источника «Медузы» говорят, что это произойдет в районе 28 сентября. По данным источника «Верстки», запрет коснется подлежащих призыву мужчин и вступит в силу до 30 сентября. «Ходорковский LIVE» утверждает, что запрет коснется и военнообязанных женщин (например, врачей).

По словам одно из источников «Верстки», власти встревожены потоком уезжающих из страны мужчин. В начале недели план закрытия границ будет обсуждаться президентом с представителями правительства и Думы, тогда будет принято окончательное решение, утверждает он. После принятия запрета военнообязанным придется получать разрешение на выезд у военкомата, говорит собеседник «Медузы».

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мобилизации в стране. Власти называют ее частичной: заявляется, что в армию будут отправлены до 300 тысяч человек, обладающих статусом резервиста. Однако численность предполагаемого призыва в открытой части указа не раскрывается.

Источник «Новой газеты.Европа» утверждает, что документ разрешает призвать до миллиона человек. Из регионов поступают сообщения, что повестки в военкоматы приходят людям, не попадающим под заявленные критерии мобилизации. (Вызов в военкомат, по закону, не означает обязательного призыва и может означать только военный учет).

На этом фоне, предположительно, резко вырос поток выезжающих за границу из России мужчин. На некоторых наземных погранпереходах образовались пробки, сообщается о переполненных аэропортах. Точную оценку роста числа выезжающих на момент публикации новости никто не приводил.