Россия нанесла ракетные удары по Львовской и Житомирской областям

Российские военные в ночь на субботу нанесли ракетные удары по нескольким областям Украины, находящимся далеко от линии фронта.

24 ракеты по окрестностям Житомира, сообщил мэр города Сергей Сухомлин. «Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. По Житомиру ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг города, ракеты были запущены с территории Беларуси» - сказал он. По данным властей, в результате обстрелов погиб военнослужащий.

Четыре российские ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий. Он отметил, что ракеты были выпущены из акватории Черного моря, две из них удалось сбить. По его словам, в результате ракетного удара пострадали четыре человека. По всей видимости, удар был нанесен по Яворовскому полигону, который ранее уже подвергалася ракетным атакам, тогда там погибли десятки военных, в том числе добровольцы из-за рубежа.

Еще один удар был нанесен по поселку Десна в Черниговской области. Там также расположены военные объекты, по которым раньше уже били.

Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в результате российских артообстрелов ранена 60-летняя женщина.

Основные боевые действия сейчас идут в Луганской и Донецкой областях. Минобороны России накануне заявило об окружении и разгроме группировки украинских войск в районе селений Горское и Золотое на западе Луганской области. Украинские военные прямо не подтвердили эти данные, однако, судя по видеосвидетельствам, они отошли из этих поселков, которые теперь под контролем российских войск. Также в пятницу поступали сведения об отходе частей ВСУ из Северодонецка, где несколько недель шли упорные бои. В районе Лисичанска они продолжаются, там есть угроза окружения украинских частей.