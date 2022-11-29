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Россия назвала наркоторговцем осуждённого в Бразилии предполагаемого сотрудника ГРУ
Россия потребовала от бразильских властей экстрадиции своего гражданина, заподозренного в работе на иностранные спецслужбы. Власти заявили, что он — крупный торговец наркотиками. Вероятнее всего, запрос отправлен, чтобы подозреваемый скрылся по прибытии в Москву. Об этом пишут в своём расследовании группа Bellingcat и The Insider.
В апреле власти Нидерландов выслали в Бразилию приехавшего на стажировку в Международный уголовный суд Виктора Мюллера Феррейру. Нидерландские спецслужбы установили, что бразилец на самом деле — гражданин России, работающий на военную разведку. В Бразилии он был осуждён за использование фальшивых документов. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
В июле российские власти заявили бразильским, что осуждённый за использование фальшивых документов на самом деле россиянин Сергей Черкасов. По утверждению российских властей, Черкасов был крупным наркоторговцем, поставлявшим героин из Афганистана. Россиянин признался в этом и запросил депортации на родину.
В судебных материалах, приложенных к запросу на экстрадицию, имя Черкасова будто бы вставлено уже после суда, отмечают расследователи. Уголовное дело, в котором его назвали обвиняемым, действительно существовало, однако адвокаты других участников схемы с контрабандой не смогли вспомнить, чтобы Черкасов упоминался в деле.
Утверждения российских властей, содержащиеся в документах об экстрадиции, создают впечатление, что власти привлекли Черкасова к существующему уголовному делу десятилетней давности, в рамках которого преследовались настоящие наркодилеры, — пишет The Insider.
Кроме того, в материалах утверждается, что Черкасов находился в розыске. Однако The Insider не удалось найти его ни в каких базах данных о разыскиваемых преступниках до того, как его задержали в Бразилии. А сам он прилетал в страну как минимум 5 раз с 2015 года.
Другие новости дня
Матч на ЧМ в Катаре прервал протестующий, выбежавший на поле
Во время матча Португалии и Уругвая на поле выбежал акционист Марио Ферри с флагом мира и в футболке с надписями «Спасем Украину» и «Уважение к иранским женщинам».
Флаг мира также радужный, но, в отличие от ЛГБТ-флага, состоит из одного дополнительного голубого цвета и слова «мир» на итальянском языке в центре. Впервые он был использован в 1961 году, большое распространение получил в 2002 в рамках кампании против вторжения США в Ирак. Из-за расцветки его можно спутать с ЛГБТ-флагом; высказывался ли Ферри исключительно антивоенно — неизвестно.
Болельщик выбежал на поле на 81-й минуте матча. Счёт на этот момент был 1:0 в пользу португальской сборной. Позже игра была возобновлена, Португалия победила 2:0.
Матч судил иранский арбитр, передаёт The Atletic.
Марио Ферри не первый раз выбегает на поле, привлекая внимание к проблемам, которые сопровождают футбольные мероприятия. Он делал акции в полуфинале ЧМ-2010, финале клубного ЧМ-2010, на матче ЧМ-2014 и матче «Наполи» — «Ювентус».
Ферри — действующий игрок «Кастель ди Сангро» из пятой итальянской лиги. Во время паузы в чемпионате он полетел в Польшу, чтобы эвакуировать из Украины беженцев. В мае он сделал татуировку с украинским гербом.
Местные сотрудники на чемпионате мира в Катаре не допускали людей на стадион с ЛГБТ-символикой и вещами, похожими на нее, но 24 ноября FIFA сообщила, что оргкомитет принял на себя обязательства обеспечить проход болельщиков с символикой радужной расцветки.
В самом Катаре однополые отношения криминализированы, наказание составляет от лишения свободы на небольшой срок и вплоть до смертной казни. Последняя мера, впрочем, не применялась.
Документ: 23-летний Путин лично участвовал в обысках у диссидентов
В 1976 году Владимир Путин, с очень высокой долей вероятности, лично участвовал в обыске в квартире петербургского писателя Олега Волкова, позже приговорённого к 7 годам лишения свободы за "антисоветскую агитацию и пропаганду".
На протокол обыска, который выставлен в музее политической истории в Санкт-Петербурге, обратил внимание историк Константин Шолмов. В документе Путин значится как "лейтенант КГБ", никаких других данных не приводится. Если ориентироваться на официальную биографию президента России, то в день обыска, 13 сентября 1976 года, ему было 23 года, он уже прошёл курсы подготовки оперативного состава КГБ и действительно был аттестован как "старший лейтенант юстиции территориальных органов" советской спецслужбы.
Кроме того, в протоколе обыска, как непосредственный его участник, значится лейтенант КГБ Кошелев, который впоследствии, как и Путин, работал в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
- 3 августа 1976 года в Санкт-Петербурге на стене Петропавловской крепости художник и правозащитник Юлий Рыбаков, а также писатель Олег Волков, написали белой краской надпись длинной в сорок метров: "Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!". Позднее авторы надписи были арестованы и приговорены к длительным срокам заключения: Волков - к 7 годам лишения свободы, Рыбаков - к 6 годам.
- По словам Юлия Рыбакова, нынешний президент России Владимир Путин также лично участвовал в обыске у писательницы Юлии Вознесенской, которая примерно в то же время была арестована и обвинена в антисоветской пропаганде.
На ЗАЭС не пускают работников, не подписавших контракт с Росатомом
На Запорожскую атомную электростанцию, территория которой сейчас находится под контролем российских войск, не допускают сотрудников, не подписавших договор с новым, российским работодателем - корпорацией «Росатом». Ранее у них были контракты с украинским «Энергоатомом».
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, препятствовать входу работников, не оформленных у назначенной Россией администрации, начали утром в понедельник. «Росатом» пока не прокомментировал ситуацию.
Подписывать новые договора с российским работодателем многие сотрудники электростанции отказываются. В случае, если ЗАЭС вернется под контроль Украины, они могут быть обвинены в коллаборационизме с противником, а учитывая стратегическую значимость объекта - и в государственной измене. Тогда им может грозить уголовное преследование.
В воскресенье президент «Энергоатома» Петр Котин заявил о появившихся свидетельствах того, что российские военные могут покинуть территорию ЗАЭС в обозримом будущем; пока они продолжают использовать атомную станцию в качестве военной базы.
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Последний раз территорию АЭС обстреляли 19-20 ноября. Эти обстрелы, отмечает МАГАТЭ, стали едва ли не самыми сильными с начала войны. Специалисты агентства не могут определить, кто именно подвергает станцию обстрелам. МАГАТЭ призывает к выводу российских войск с территории станции и ее демилитаризации.
- Неделю назад назад эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе осмотра Запорожской АЭС после обстрелов 19-20 ноября обнаружили нерадиоактивную утечку из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов. При этом непосредственной угрозы ядерной безопасности не выявлено, несмотря на обширные повреждения станции, говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
Представительство ЕС приветствует отправку законопроекта «О деолигархизации» в Венецианскую комиссию
Представительство ЕС в Грузии распространяет заявление в связи с отправкой законопроекта «О деолигархизации» в Венецианскую комиссию. В заявлении говорится, что это «позитивный шаг», пишет «ИнтерпрессНьюс».
«Приветствуем заявление парламента Грузии в связи с отправкой законопроекта «О деолигархизации» на рассмотрение Венецианской комиссии, что является позитивным шагом. Важны консультации с создателями международных стандартов и выполнение их рекомендаций», - отмечается в заявлении, которое распространяет на официальной странице в Facebook представительство Евросоюза в Грузии.
Ранее исполнительный секретарь «Грузинской мечты», председатель парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что правящая команда направит законопроект «О деолигархизации» для правового заключения в Венецианскую комиссию. Как пояснил Мамука Мдинарадзе, они не будут обсуждать законопроект в третьем чтении и подождут заключения Венецианской комиссии. «Грузинская мечта» призывает комиссию своевременно дать закону правовую оценку.
Папа Франциск о войне в Украине: нет необходимости называть имя Путина
Глава Римско-католической церкви Папа Франциск в интервью иезуитскому журналу America подробно рассказал о своем отношении к войне в Украине. Он ответил на обвинения в том, что не называет прямым текстом виновников войны, ограничиваясь призывами к миру к обеим сторонам конфликта.
По словам Франциска, комментируя войну в Украине он не упоминает президента России Владимира Путина, потому что о роли политика «уже известно». «Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина», - сказал Франциск. Он также назвал Голодомор историческим предшественником войны в Украине, назвав те события «геноцидом Сталина, совершенным против украинцев».
В интервью Франциск еще раз сказал, что считает украинский народ мучениками. «Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вошедших в Украину [российских] войск», - заявил понтифик.
Кроме того, он сказал, что считает, что буряты, чеченцы и другие россияне, «не придерживающиеся русской традиции», как правило являются «самыми жестокими» в российской армии в Украине.
На это заявление отреагировали глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Цыденов заявил, что «ему странно» слышать от главы церкви о жестокости конкретных национальностей. «История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций», - написал чиновник.
Захарова сказала, что слова Франциска «это извращение». «Вспомните, в девяностые годы - начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», - цитирует ее ТАСС.
- Российские военные, в том числе подразделения из Бурятии и Чечни обвиняются Киевом в многочисленных военных преступлениях, в том числе убийствах мирных жителей, преднамеренных атаках на гражданские объекты и сексуальном насилии. В стране, по приглашению украинских властей, работают следователи Международного уголовного суда в Гааге. Москва обвинения отрицает.
- Российскими законами не предусмотрены этнические подразделения. В подразделениях из Бурятии и Чечни воюют и представители других национальностей.
Ведущие СМИ мира призвали освободить Джулиана Ассанжа
Пять самых влиятельных газет мира - американская The New York Times, британская The Guardian, французская Le Monde, немецкая Der Spiegel и испанская El Pais - выступили с обращением к правительству США, в котором потребовали снять обвинения с основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. По их мнению, преследования Ассанжа нарушают свободу слова и тем самым противоречат американской конституции.
В письме, подписанном главными редакторами ведущих мировых медиа, говорится, что публикации Ассанжем на платформе Wikileaks ранее секретных документов, включая переписку дипломатов и спецслужб, позволили СМИ предать огласке внутреннюю машинерию американской дипломатии, включая возможные нарушения норм международного права. Всего в 2012 году Wikileaks опубликовал более 250 тыс. документов. Именно The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel и El Pais предали утечки гласности. Руководство газет подчеркнуло, что журналистские расследования на основе этих документов ведутся до сих пор.
«Публикация - не преступление» - настаивают главы мировых медиа и требуют прекратить преследование Ассанжа и снять с него обвинения. Они подчеркивают, что во время своей работы с Ассанжем критиковали его стремление публиковать секретную информацию в неотредактированном виде, но тем не менее считают выдвинутые против него обвинения чрезмерными и антиконституционными.
- Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в США предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны. В США Ассанжу может грозить фактически пожизненный срок – более 100 лет тюрьмы.
- В 2012 году Джулиан Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь своей экстрадиции в Швецию. США потребовали его экстрадиции. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища, и он был арестован британскими властями. С тех пор он находится в лондонской тюрьме Белмарш.
- 17 июня 2022 года МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США. Адвокаты обжалуют это решение.
Главы нефтяных корпораций Грузии и Азербайджана обсудили сотрудничество
Генеральный директор Грузинской нефтегазовой корпорации (GOGC) Георгий Чиковани провел встречу с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом. Стороны обсудили важность совместно реализуемых крупномасштабных энергетических и транспортных проектов, пишет SOVA.
Как говорится в сообщении на сайте SOCAR, Чиковани и Наджаф отметили, что Баку и Тбилиси связывает стратегическое партнерство, которое динамично развивается во всех сферах экономики, в том числе в энергетическом секторе.
В рамках встречи обсуждалась многосторонняя деятельность Государственной нефтяной компании Азербайджана в Грузии – одного из крупнейших инвесторов страны. Было заявлено об успешном сотрудничестве в таких вопросах, как торговля и транспортировка нефти и нефтехимической продукции, а также поставки природного газа.
В Брюсселе прошла конференция сторонников Ичкерии
В Брюсселе 27 ноября прошла конференция сторонников независимости Чечни, организованная премьер-министром Ичкерии за рубежом Ахмедом Закаевым, сообщает Кавказ.Реалии.
Целью собрания было объединение живущих за границей уроженцев Чечни, выступающих за независимость республики, обсуждение будущего Ичкерии; по итогам конференции была принята резолюция, в которой среди прочего указана необходимость международного протектората над независимой Чечней.
Среди участников мероприятия были депутаты Европарламента от Польши и Литвы Анна Фотыга и Раса Юкнявичене, депутаты Верховной Рады Украины Олег Дунда и Алексей Гончаренко, бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, аналитики из США Пол Гобл, Януш Бугайски и Дэвид Саттер.
Также на конференции выступил представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев. Он заявил о необходимости преодоления разрозненности среди уроженцев Чечни в Европе (параллельно с мероприятием в Брюсселе другая часть чеченской диаспоры провела во Франции съезд, по итогам которого было объявлено о создании нового движения «Единая сила»).
Как заявил Янгулбаев сайту Кавказ.Реалии, он задал Ахмеду Закаеву вопрос о спорах среди сторонников Ичкерии касательно его принятия или непринятия в статусе главы правительства непризнанной республики.
«Когда я задал вопрос, [ко мне] подошли люди из [Отдельного] батальона особого назначения (ичкерийское подразделение, воюет на стороне Украины. – Прим.), взяли микрофон, хотели, чтобы я закончил свой вопрос. При этом сам Ахмед Закаев на него ответил. Затем мы вышли во двор, ко мне подходили разные люди, в том числе подошли представители Закаева, предложившие урегулировать конфликтную ситуацию, разойтись мирно. В итоге конфликт с организаторами конференции был улажен», – заявил Янгулбаев.
В то же время, как отметил активист, у него остались вопросы к участникам конференции, выкрикивавшим из зала оскорбления в его адрес.
Корреспондент Кавказ.Реалии обратился к представителям правительства Ичкерии за рубежом за комментарием, но не получил оперативный ответ.
- На стороне Украины воюют несколько добровольческих батальонов из числа сторонников Ичкерии, некоторые из этих подразделений официально входят в состав Вооруженных сил Украины.
- В октябре Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. В России предусмотрена уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны и за само обсуждение возможного отделения ее субъектов.
- Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в Вооруженные силы Украины для участия в сопротивлении российскому вторжению и дальнейшей борьбы за независимость. В Киеве эти призывы не комментируют, обращения опубликованы на ресурсах недавно созданного движения «Гражданский совет».
В Грузии суд оставил в заключении обвиняемых в нападении на монахиню
Суд избрал предварительное заключение для двух обвиняемых в разбое и насилии над монахиней женского монастыря в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета. Заседание суда было закрыто для прессы, так как в деле фигурирует статья об изнасиловании.
Нападение на монастырь было совершено 25 ноября, пишет агентство «Новости-Грузия». В тяжелом состоянии в больницу была доставлена пожилая монахиня - ее избили и изнасиловали.
Прокуратура Грузии предъявила двум лицам обвинение в групповом изнасиловании с особой жестокостью и разбое: это Лаша Талахадзе 1995 г.р. и Васил Гамгонидзе 1983 г.р.
Обоим грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Задержанные вину не признают.
Прокуратура заявила, что строит обвинение на детальных показаниях самой потерпевшей, также существуют видеозаписи, на которых зафиксировано передвижение обвиняемых перед совершением преступления.
«Суд полностью разделил представленные нами доказательства, что существует опасность совершения нового преступления, сокрытия и воздействия на свидетелей, и обоим была назначена строжайшая мера пресечения - лишение свободы», - сказал прокурор Давид Казарашвили.
Общественный адвокат Гига Джейранашвили заявляет, что обвиняемые не согласны с обвинением и воспользовались предоставленным законом правом хранить молчание.
По данным следствия, 25 ноября два человека напали на монахиню в келье монастыря в селе Цхрамуха Хашурского муниципалитета и, угрожая насилием, требовали у нее деньги и драгоценности. Получив отказ, нападавшие избили женщину и совершили групповое изнасилование. После этого они снова избили женщину и, оставив ее без сознания, похитили из церкви ящики для пожертвований с находящимися в них деньгами и скрылись с места происшествия. Полиция задержала подозреваемых на следующий день.
Обвинения предъявлены по подпункту «в» 3-й части и «а» подпункту 4-й части статьи 137 (изнасилование, совершенное группой лиц, с особой жестокостью по отношению к потерпевшей) и «б» подпункту 2-й части и «б» подпункту 3-й части статьи 179 (разбой, совершенный группой лиц, с незаконным проникновением в квартиру (жилье) УК Грузии.
Азербайджан передаст Грузии несколько особей джейранов
Азербайджан планирует передать Грузии еще несколько особей джейранов. Об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил в ходе встречи с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отаром Шамугия.
Сообщается, что правительство Азербайджана совместно с Грузией реализует ряд проектов по дальнейшему развитию и обогащению биоразнообразия, флоры и фауны.
Среди джейранов, ранее переданных Азербайджаном Грузии, уже наблюдается прирост популяции, сообщил министр. По его словам, Азербайджан готов представить Грузии ряд новых проектов, в частности, по рациональному использованию трансграничных рек и эффективному управлению водными и минеральными ресурсами.
В рамках визита в Тбилиси Бабаев встретился и с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. По информации пресс-службы грузинского правительства, стороны «выразили готовность к дальнейшему углублению существующего плодотворного сотрудничества».
ВОЗ переименует оспу обезьян в Mpox, чтобы не стигматизировать обезьян
Всемирная организация здравоохранения объявила, что сменит название инфекции "оспа обезьян" на английском языке на сокращение "Mpox". По мнению ВОЗ, эта мера должна покончить со стигматизацией обезьян, пусть даже новое название "Мрох" является всего лишь аббревиатурой от "Monkey pox" - собственно, "оспы обезьян". В ведомстве считают, что переименование болезни заставит людей меньше винить в случаях заражения именно обезьян: после глобального распространения заболевания в этом году были случаи, когда здоровых обезьян в зоопарках и частных питомниках массово уничтожали из-за боязни заразиться.
Например, этим летом в Бразилии было уничтожено не менее 10 обезьян из-за страха владельцев, что они могут быть переносчиками болезни. Тогда ВОЗ выразила своё сожаление и подчеркнула, что не рекомендует и не поддерживает убийство животных как противоэпидемическую меру.
ВОЗ сообщает, что термин "Мрох" будет употребляться во всех англоязычных документах, описывающих болезнь. Термин "оспа обезьян" останется лишь в более ранних документах для статистики.
- Оспа обезьян вызывается вирусом - родственником натуральной оспы, но болезнь переносится легче. Вирус обычно переходит к человеку от животных, в качестве первых переносчиков были отмечены обезьяны, однако врачи подчёркивают, что основными распространителями являются грызуны или контакт с их фекалиями. Возможна и передача вируса от человека к человеку.
- Симптомы болезни - лихорадка и высыпания на коже. Болезнь может протекать тяжело, до выздоровления может проходить больше месяца. Смертельные случаи редки; умирают в основном люди со слабым иммунитетом (младенцы, старики, люди с приобретённым или врождённым иммунодефицитом, онкологические пациенты).
- До недавнего времени оспа обезьян считалась редкой тропической инфекцией; заболевали преимущественно люди, жившие или работавшие в Африке и имевшие тесный контакт с местной фауной. В 2022 году была зарегистрирована неожиданная вспышка оспы обезьян на разных континентах, причём вирус передавался от человека к человеу при тесном физическом контакте. Первой мишенью заболевания стали мужчины, практикующие секс с мужчинами. Только в Великобритании, по сообщению The Guardian, за 2022 год зарегистрировано 3720 случаев заражения (для сравнения, с 2018 по 2021 года включительно их было всего семь).
- Однако оспа обезьян не стала новой пандемией: она почти не передаётся по воздуху, для заражения нужен тесный контакт "кожа с кожей". Кроме того, вакцинация от натуральной оспы, проводившаяся людям, родившимся до 1980 года, защищает и от оспы обезьян, а для невакцинированных существует разработанная именно от оспы обезьян вакцина.
Федерация футбола Ирана потребовала отстранить от матчей сборную США
Иранская федерация футбола направила жалобу на сборную США в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА). Иран обвинил американцев в неуважении к его флагу и потребовал отстранить команд на десять игр в рамках проходящего в Катаре чемпионата мира. Об этом пишет The Guardian.
Федерация футбола США ранее отказалась публиковать изображение официального иранского флага в соцсетях в знак поддержки протестующих в Иране и в поддержку прав женщин. Вместо этого был размещён флаг в цветах иранского, но без эмблемы. Она считается официальным государственным символом исламской республики.
Иранские власти обвинили США в удалении символа Аллаха.
ФИФА жалобу не комментировала. Собеседники The Guardian полагают, что отстранение американской команды от игр маловероятно.
Матч сборных Ирана и США запланирован на 29 ноября.
Жалоба иранской федерации – не единственный инцидент, касающийся демонстрации госсимволов, на чемпионате. На днях в раздевалке сербской сборной обнаружили флаг с лозунгом "Не сдаваться" и с картой Сербии, в которую включена частично признанная Республика Косово.
Федерация футбола Косова в связи с этими подала официальную жалобу в ФИФА. Организация пока не отреагировала на сообщение. Не исключено, что сборная Сербии может быть оштрафована.
В югоосетинский парламент внесена кандидатура нового генпрокурора
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев внес в парламент кандидатуру Сослана Бетеева на должность генерального прокурора. Об этом агентству «Рес» сообщили в администрации югоосетинского лидера.
Кандидатуру Бетеева на этой неделе рассмотрит профильный комитет, после чего парламентарии обсудят вопрос на заседаниях президиума и сессии.
Бывший генпрокурор Магомед Багаев подал в отставку в мае текущего года. В настоящее время обязанности генпрокурора исполняет Сергей Битиев.
Сослан Бетеев родился в Цхинвали в 1956 году. В разные годы работал в цхинвальском суде, прокурором Джавского района, с 1994 года – прокурором отдела прокуратуры Республики Северная Осетия по надзору за исполнением федеральных законов и законностью правовых актов. С 2007 года был переведен в Южную транспортную прокуратуру РФ, осуществлял прокурорский надзор за исполнением таможенного законодательства и законодательства в сфере безопасности железнодорожного и воздушного транспорта.
Статус временной защиты в Европе получили 4,7 млн украинцев
С начала войны России с Украиной статус временной защиты или аналогичный статус в Европе получили 4,7 миллионов украинцев. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Больше всего граждан Украины приняли Польша, Германия и Чехия.
Всего с начала войны за пределы Украины в Европу выехали почти восемь миллионов человек. Сколько из них вернулись на родину – не сообщается.
Статус временной защиты в странах ЕС даёт возможность проживания и трудоустройства.
После того, как Россия начала атаковать украинские объекты инфраструктуры правительства ряда европейских стран допускают появление новой волны беженцев.
Поток беженцев, прибывающих в Европу, многократно увеличился в 2015 году. Среди причин – обострение военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане, гражданская война в Ливии и ухудшение условий в лагерях для беженцев в Турции и других странах Среднего Востока. Тогда в Европу прибыли до 1,8 миллиона беженцев. Страны оказались к этому не готовы – в европейском публичном дискурсе появился термин "миграционный кризис".
Обход санкций будет считаться «преступлением против ЕС»
Европейский Совет принял решение включить нарушение санкционного режима в перечень преступлений против Евросоюза.
Этот перечень предусмотрен Договором о функционировании ЕС. Сейчас к таким преступлениям отнесены терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконная торговля наркотическими средствами и оружием, коррупция, отмывание денег, подделка средств платежа, киберпреступления и организованная преступность.
В сообщении о решении Совета ЕС говорится о том, что Евросоюз в ответ на "неспровоцированную и несправедливую войну" России против Украины ввёл беспрецедентное число санкций против российской экономики. Для того, чтобы санкционная политика достигла успеха, необходимо пресечь попытки их обойти.
Включение обхода санкций в перечень преступлений против ЕС означает, что теперь Еврокомиссия должна будет разработать директиву, в соответствии с которой все страны Евросоюза должны будут включить уголовное преследование за это преступление в своё законодательство. В директиве также будет определено минимальное наказание за это преступление.
Ожидается, что меры по борьбе с обходом санкций будут включены в девятый пакет санкций Евросоюза против России, который сейчас обсуждается в ЕС. Член Еврокомиссии Дидье Рейндерс ранее заявлял, что директива Еврокомиссии, помимо прочего, будет предусматривать не заморозку, а конфискацию активов тех, кто попытается нарушать санкционный режим - эта мера предусмотрена в качестве наказания за "преступления против ЕС".
Врачи не разрешили перевезти Михаила Саакашвили в суд
Врачи клиники «Вивамеди» не разрешили перевезти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилисский городской суд. Причина – состояние здоровья политика.
Учитывая представленную справку о том, что транспортировка Саакашвили в здание суда нецелесообразна, судья Нино Чахнашвили приняла решение в очередной раз отложить заседание по делу о незаконном пересечении границы Грузии экс-президентом страны.
Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. С мая он проходит лечение в клинике «Вивамеди». Члены его семьи и соратники говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность и его необходимо отправить на лечение за границу. Сообщается также, что политик, возможно, был отравлен.
В течение последних месяцев судебные заседания неоднократно отменялись и переносились из-за того, что Саакашвили не мог явиться в суд по состоянию здоровья. Перед очередным процессом адвокаты сообщили, что Саакашвили хочет присутствовать на суде, но не может самостоятельно передвигаться.
«Если он решит появиться на процессе, то либо его принесут на носилках, или доставят в инвалидной коляске», – заявил адвокат Шалва Хачапуридзе.
- Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Она считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
Игрок сборной Грузии по баскетболу будет выступать за испанскую «Мурсию»
Игрок сборной Грузии по баскетболу Рати Андроникашвили продолжит карьеру в испанском клубе «Мурсия», выступающем в высшем дивизионе Лиги ACB.
Грузинский баскетболист уже подписал трехлетний контракт с «Мурсией». Сообщение об этом распространила грузинская Федерация баскетбола, пишет агентство «Новости-Грузия».
На днях, 4 декабря, Андроникашвили исполнится 22 года. Его рост 1,93 м при весе 84 кг. Играет на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.
В прошлом был членом сборной Грузии по баскетболу до 18 лет и сборной Грузии по баскетболу до 16 лет, уже тогда СМИ писали о нем, как о «самом опасном противнике».
«Мурсия» – не первый зарубежный контракт Андроникашвили. В 2020 году Андроникашвили подписал контракт с баскетбольной командой Creighton Bluejays из баскетбольного колледжа NCAA Division I в США. Но осенью того же года порвал связку, что вынудило его пропустить сезон.
В «Мурсии» играет еще один член сборной Грузии – получивший грузинское гражданство Тад МакФадден (младший).
Ближайший матч «Мурсии» – 4 декабря, против «Басконии».
WSJ: военная помощь Украине задерживает поставки Тайваню
Правительство и Конгресс США опасаются, что военная помощь Украине задерживает поставки оружия Тайваню. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники газеты отметили, что объём невыполненных поставок вооружений острову вырос почти до 19 миллиардов долларов. В декабре прошлого года этот показатель оценивали в 14 миллиардов.
Тайвань до сих пор не получил более 200 зенитно-ракетных комплексов Javelin и 215 ракет Stinger, хотя заказ был сделан ещё в 2015 году, отмечает The Wall Street Journal.
В свою очередь американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности при Конгрессе в своём отчёте указала, что отправка существующих запасов оружия и боеприпасов Киеву и проблемы с цепочками поставок, связанные с пандемией, усугубили отставание в поставках оружия, уже одобренного для продажи на Тайвань. Это, как утверждается, подорвало боеготовность острова на фоне сообщений о возможном вооружённом вторжении китайской армии.
Минобороны США заявило, что работает над обеспечением оружием и Тайваня, и Украины. Ранее Пентагон говорил, что поставки оружия Киеву – это не причина для промедления с продажами Тайваню. Остров делал заказ на новое вооружение. Украина получает оружие из существующих запасов в арсенале Соединённых Штатов, уточняет газета.
Представители американских оборонных предприятий говорят, что проблемы с цепочками поставок, вызванные пандемией, остановили производство многих систем и что они изо всех сил пытались выполнять заказы ещё до начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины.
- Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией и заявляет, что к любым вариантам воссоединения Китая.
- Китай критикует Вашингтон за прямые контакты с островом. Обострение в отношениях двух стран произошло в августе, после визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- Администрация президента США Джо Байдена предоставила Киеву военную помощь на сумму более 20 миллиардов долларов, ещё примерно 10 миллиардов было выделено на гуманитарное содействие и около 13 миллиардов – на восстановление экономики. Кроме того, Байден призвал Конгресс выделить ещё 37,7 миллиарда долларов на дополнительное финансирование Украины.
- В Палате представителей США законодатели-республиканцы из числа тех, кто высказывал критику по поводу оказания помощи Украине в войне с Россией, подготовили резолюцию о проверке средств, выделенных Конгрессом Киеву.
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При крушении вертолёта на Лазурном берегу погиб российский бизнесмен
Во Франции на Лазурном берегу при крушении вертолёта, летевшего из Швейцарии в Монако, погиб основатель компании Forex Club, российский бизнесмен Вячеслав Таран. Об этом сообщило издание Monaco Daily News со ссылкой на источник, близкий к расследованию. Информацию подтвердила компания Libertex Group, которую возглавлял Таран.
Вертолёт компании Monacair разбился в пятницу. Он следовал из швейцарского города Лозанна в Монако. О том, что на борту погиб Таран, который был единственным пассажиром, стало известно только в воскресенье. Также погиб пилот. Компания Monacair заявила, что на данном этапе не будет давать комментарии о причинах катастрофы, следствие продолжается.
Таран основал Forex Club в 1997 году. Компания была одним из ведущих операторов рынка форекс (валютного обмена) на территории России и других стран СНГ. В конце 2018 года Ценьробанк России аннулировал лицензии у пяти российских форекс-дилеров, в том числе у Forex Club. В сентябре 2020 года Роскомнадзор заблокировал домен fxclub.org. Сейчас компания продолжает работу в других странах в качестве онлайн-брокера под брендом Libertex Group. Таран также входил в правление швейцарской компании YouHodler SA, которая занималась криптовалютами. Monaco Daily News характеризует российского бизнесмена как настоящего "гражданина мира", который пользовался большим уважением сообщества иностранцев, живущих в Монако.
В ЕС заявили о возможном подключении Россельхозбанка к SWIFT
Евросоюз изучает возможность переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT для облегчения экспорта российских удобрений и продовольствия. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
По словам Стано, Евросоюз услышал просьбу России, но изменение санкций, введённых в ответ на российское вторжение в Украину, требует единогласного одобрения всех 27 стран Евросоюза.
Также Стано отметил, что в санкциях Евросоюза есть исключение, позволяющее европейским банкам работать с российскими по сделкам в сфере продовольствия и удобрений, даже если те находятся под санкциями.
Кроме того, Стано подчеркнул, что "большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT", оставаясь открытыми для платежей.
Евросоюз ввёл санкции и отключил Россельхозбанк от SWIFT в начале июня 2022 года в рамках шестого пакета санкций. Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин говорил, что Москва требует исключения Россельхозбанка из санкционных списков, так как он является главным российским банком по финансированию аграрных сделок, которые не должны подпадать под санкции. Вершинин заявил, что Россельхозбанк даст "необходимые гарантии", что будет пользоваться SWIFT только для транзакций, связанных с продовольствием и удобрениями.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении России. В рамках шестого от SWIFT отключили несколько российских банков, в том числе Россельхозбанк, Сбербанк и ВТБ.
- Также США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
Большой адронный коллайдер остановили для экономии энергии
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера раньше планового срока из-за риска нехватки энергии. Его работу должны были остановить через две недели.
ЦЕРН анонсировала отключение коллайдера в конце сентября. Первоначально его собирались провести в декабре. Досрочная остановка коллайдера была согласована с поставщиком электроэнергии — французской компанией "Электриситэ де Франс" (Electricite de France). ЦЕРН также предупредила, что в 2023 году эксплуатацию адронного коллайдера сократят на 20 процентов.
"В свете глобального кризиса с энергоснабжением и и ростом цен, а также в рамках своей социальной ответственности ЦЕРН будет осуществлять меры, которые значительно снизят потребление энергии организацией в 2022 и 2023 годах",— говорится в пресс-релизе организации. В частности, в ЦЕРН стали отключать уличное освещение по ночам, отсрочили на одну неделю запуск отопления.
ЦЕРН расположен на франко-швейцарской границе. Это один из крупнейших потребителей электроэнергии во Франции. The Wall Street Journal писала, что в пиковые часы ЦЕРН потребляет около трети объема энергии, необходимой для обеспечения Женевы - ближайшего города в Швейцарии.
Коллайдер планово отключают как минимум ежегодно, обычно это происходит зимой. Ранее в ЦЕРН допускали, что могут остановить работу Большого адронного коллайдера в случае необходимости.
Кличко: отключения электроэнергии в Киеве могут продолжаться до весны
Отключения электроэнергии в Киеве могут продолжаться до весны. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Перебои со светом в Киеве, как и в других городах Украины - следствие российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
После последнего массированного удара 23 ноября электроснабжение в Киеве восстанавливали несколько дней. В энергетической компании ДТЭК заявили, что без отключений света в ближайшее время не обойтись, однако обещали, что электричество в домах не будет пропадать больше, чем на 5 часов.
Виталий Кличко в интервью изданию РБК-Украина также сказал, что полной эвакуации из Киева не будет, только частичная и при худшем сценарии - если разрушение энергетических объектов продолжатся. По его словам, речь идёт о том, что в крайнем случае отдельные категории людей перевезут в Киевскую область, но не в другие регионы.
Кличко добавил, что во избежание худшего сценария в городе уже оборудовали 430 пунктов обогрева, а школы, детские сады и другие важные учреждения снабжаются генераторами. Власти города также создали запас топлива для работы общественного транспорта и больниц. Мэр также призвал жителей подготовиться самостоятельно: сделать запасы воды, теплой одежды и еды, держать гаджеты заряженными и загрузить на них офлайн-карты.
Вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предупредил, что Россия на предстоящей неделе может нанести новые удары. По данным украинской разведки, на подготовку массированного удара России нужно около 10 дней. "Пока у них есть ракеты – они не успокоятся. Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала дом и родных... – наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой", – сказал Зеленский.
С понедельника или вторника как минимум в Киеве власти планируют вернуться к обычному графику отключений энергии. Утром в понедельник, по данным "Укрэнерго", дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 27 процентов. Почти во всех областях происходят аварийные отключения с целью сбалансировать энергосистему.
Запрещенные в Абхазии «Хаши» и «Рубец» появились в тбилисских магазинах
Российские консервы «Хаши» и «Рубец» появились на прилавках тбилисских магазинов, рассказал корреспондент «Эха Кавказа». Речь идёт о продукции, произведенной на Новоалександровском мясокомбинате в Ставропольском крае.
Ранее консервы, на которых изображены карта и флаг Грузии, спровоцировали скандал в Абхазии. Власти самопровозглашенной республики изъяли продукцию из магазина в Пицунде, заявив, что её завезли с нарушением таможенного законодательства.
Отметим, что директором Новоалександровского мясокомбината (ООО СХП «Югроспром») является российский предприниматель грузинского происхождения Торнике Гулуа.
Саакашвили может появиться на заседании суда в инвалидной коляске
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, будет присутствовать на сегодняшнем судебном заседании. Об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на адвокатов политика.
Саакашвили не появлялся на публике с апреля текущего года. Его соратники и члены семьи говорят, что жизни экс-президента угрожает опасность. Сообщается также, что политик, возможно, был отравлен.
О том, что Саакашвили хочет присутствовать на судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы, который назначен сегодня в Тбилисском городском суде, сообщил его адвокат Шота Тутберидзе.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что в течение последних месяцев судебные заседания отменялись и переносились неоднократно из-за того, что Саакашвили не мог явиться в суд по состоянию здоровья.
«Если он решит появиться на процессе, то либо его принесут на носилках, или доставят в инвалидной коляске», – сказал еще один представитель защиты Шалва Хачапуридзе.
Хачапуридзе говорит, что состояние здоровья третьего президента очень тяжелое, и он будет ходатайствовать перед судом об отсрочке приговора.
«Есть несколько основных диагнозов, с которыми мы уже создали правовую основу для отсрочки приговора», – отметил адвокат.
Одновременно, по его словам, один из ведущих токсикологов США изучает результаты исследований, которые показали наличие отравляющих веществ в организме Саакашвили.
При этом он также подтвердил, что обсуждал с подзащитным его появление на одном из ближайших судебных процессов.
- Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны. Она считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
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