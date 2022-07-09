Посол РФ в Великобритании: Россия не собирается выводить войска с юга Украины

Россия намерена «освободить весь Донбасс» и не планирует выводить свои войска с юга Украины. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью агентству Reuters.

«Мы собираемся освободить весь Донбасс», – сказал Келин, отвечая на вопрос, чем может закончиться конфликт. Посол добавил, что ему «трудно прогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что мы уже научены опытом, как после ухода начинаются провокации, всех расстреливают и все такое».

По словам Келина, рано или поздно Киев должен решить: заключить мирное соглашение с Россией или «продолжать сползать» к полному краху.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина не отдаст свои территории ради мира с Россией. Зеленский призвал западные страны продолжать оказывать военную поддержку Украине. «Быстрая помощь в большем объеме спасет жизни украинцев и поможет нам вернуть территории, оккупированные Россией», – сказал Зеленский. Также Зеленский отметил, что «все могло быть проще, если бы Украину приняли в НАТО».

«Если поток оружия поставит под угрозу наше стратегическое положение, нашу оборону – нам придется принять серьезные меры», – сказал российский посол Келин, говоря о возможной эскалации конфликта.