Россия обстреляла крылатыми ракетами Киев и другие города Украины

Российские войска в ночь на субботу подвергли массированному ракетному обстрелу Киев, Днепр, Харьков и Кременчуг. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Военно-воздушные силы Украины сообщили, что зафискировали пуски крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 стратегической авиацией из акватории Каспийского моря.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Соломенском районе украинской столицы. По его словам, ракеты попали в 16-этажный жилой дом, возник пожар. Киевская военная администрация сообщила о двух погибших и восьми пострадавших в результате атаки.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе ракетами С-300 по Слободскому району города.

В Днепре в результате обстрела "несколько домов разрушены до основания", заявил мэр города Борис Филатов. По его словам, в результате взрыва образовалась "огромная воронка". Есть пострадавшие.

Минобороны России не комментировало удары.