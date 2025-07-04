Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в Российской Федерации Гуль Хасана.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Таким образом Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан, возглавляемый движением Талибан, считающимся во многих странах террористической организацией. В России Талибан тоже долгое время был запрещен, однако в декабре 2024 года Госдума приняла закон, позволяющий исключить Талибан из списка террористических организаций. 17 апреля Верховный суд РФ отменил запрет на деятельность Талибана в России.

На здании афганского посольства в Москве вывешен введенный талибами государственный флаг Афганистана.

В четверг посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов нанес визит исполняющему обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиру Хану Муттаки. В ходе встречи Жирнов передал решение российского правительства об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан.



