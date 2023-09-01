Россия перевезла системы ПВО с Курильских островов

Россия вывела ракетные комплексы с двух Курильских островов. Об этом пишет японская «Майнити симбун». Это может быть вызвано участившимся атаками украинских беспилотников, а также нехваткой ПВО на линии фронта.
Издание ссылается на преподавателя Токийского университета Ю Коидзуми, который проанализировал спутниковые снимки островов Итуруп и Кунашир, сделанные компанией Maxar Technologies.
В 2020 году Россия разместила на этих островах ракетные комплексы С-300 — у залива Касатка на Итурупе и около Южно-Курильска на Кунашире. На фото, сделанных до сентября 2022 года, видны транспортно-пусковые установки с ракетами, радарами и другим оборудованием. Теперь, утверждает Коидзуми, их там нет.
Ракетные комплексы могли быть переброшены в западные регионы для использования в войне против Украины. Коидзуми также предполагает, что большое количество старых танков и гаубиц с военной базы на юге Сахалина после ремонта было также отправлено на фронт в Украину.
Атаки, предположительно, украинских БПЛА на территорию России проходят на фоне почти ежедневных ракетных обстрелов российской армией украинских городов. С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 6,5 тысяч ракет и 3,5 тысячи дронов-камикадзе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, абсолютное большинство ударов пришлось по гражданским объектам.
- По итогам Второй мировой войны СССР присоединил к своей территории южные Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В 1956 Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, по которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан.
- После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении Владимира Путина, высших должностных лиц страны , банков и предприятий, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- В ответ Россия внесла Японию в список «недружественных стран» и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.