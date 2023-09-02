Россия поставила Ирану учебно-боевые самолеты Як-130

Иран получил от России учебно-боевые самолеты Як-130. Об этом в субботу сообщают иранские СМИ и российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Официально при этом о поставках самолетов пока не сообщали ни Москва, ни Тегеран. Как отмечает официальное иранское агентство ИРНА, о том, что российские Як-130 поступили на вооружение Военно-воздушных сил иранской армии, свидетельствуют «изображения, доступные в социальных сетях». Как пишет агентство, эти самолеты будут использоваться для подготовки новых пилотов, которые будут летать на истребителях нового поколения иранских ВВС.

Сколько именно Як-130 поставила Россия Ирану, пока неизвестно, отмечает «Коммерсантъ». По информации иранского агентства Tasnim, речь идет по меньшей мере о двух самолетах - утверждается, что они уже вошли в состав иранских ВВС с базированием на 8-й тактической авиабазе имени шахида Бабаи в Исфахане. Речь идет о первых самолетах, приобретенных для ВВС Ирана за рубежом за последние почти 20 лет.

Как отмечает ЦАСТ, первые сообщения иранских ресурсов о закупке Як-130 появились еще в начале июля. Ранее такие самолеты поставлялись в Алжир, Бангладеш, Беларусь, Вьетнам, Мьянму и Лаос.