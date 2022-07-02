Россия прекратила участие в соглашениях Совета Европы

Посол Грузии во Франции Тея Катукия подала в отставку со своего поста – она опубликовала в соцсети пост, где назвала причиной «постоянное» давление со стороны МИД Грузии.

У Теи Катукия двойное гражданство – Грузии и Франции. Она занимала пост посла с августа 2019 года.

Катукия отметила, что заявление об отставке она подала министру иностранных дел 1 мая, оно вступило в силу сегодня, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Моему решению уйти в отставку предшествовало постоянное давление со стороны МИД на меня с первого дня моего назначения на должность посла.

Учитывая, что последние 25 лет я провела во Франции и имею французское гражданство, я не думала, что мой профессиональный путь за границей и моя политическая беспристрастность будут неприемлемы для правительства Грузии.

С первого же дня я стал свидетелем ряда серьезных нарушений и структурных неполадок в посольстве, что существенно навредило интересам и имиджу грузинского представительства во Франции.

Я никогда не могла представить, что мне придется выполнять эту функцию в условиях постоянных оскорблений, клеветы, давления, преследований и угроз, происходящих из глубоко укоренившейся в системе практики клановости и клиентелизма, которые противоречат ценностям, которые я отстаиваю, и моих целей и устремлений в отношении Грузии.

Я глубоко убеждена, что вышеуказанные действия, неприемлемые для правового государства, не отражают реальности грузинского общества.

Сегодня европейское будущее нашей страны и ее демократическое развитие зависят только от политического выбора правительства Грузии. В этом ключевом контексте серьезные кадровые и структурные проблемы, с которыми я лично сталкивалась, и с которыми столкнулась дипломатическая служба Грузии, мешают стране проводить эффективную внешнюю политику в ответ на стоящие перед нами вызовы», – написала Катукия.

В МИД Грузии заявили, что удивлены «клеветническими обвинениями» Катукия в адрес ведомства.

«Посол покинула должность после предварительных консультаций, во время которых г-же Кутукия разъяснили, что ведомство не было удовлетворено её деятельностью на должности посла во Франции», – заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе утверждают, что посол не отстаивала интересы Грузии должным образом «в этой важнейшей европейской стране» с учетом нынешней повестки дня европейской и евроатлантической интеграции.