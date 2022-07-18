Россия пригрозила швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung судом за карикатуры на Путина

Посольство Российской Федерации в Швейцарии обвинило главного редактора Neue Zurcher Zeitung Эрика Гуйера в том, что в газете "регулярно публикуются материалы разномастных авторов, беспардонно и безнаказанно распространяющих свои измышления и ругательства в адрес руководства России", и заявило о намерении подать в суд на швейцарское издание.

В частности, недовольство российских дипломатов связано с опубликованной в Neue Zurcher Zeitung карикатурой на президента РФ Владимира Путина. На рисунке он изображен с клоунским носом и отпечатком радужного флага на лице.



В российском посольстве заявили, что статью сопроводили "находящейся за гранью разумного понимания карикатурой российского лидера с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и военным преступникам".

"Что касается личности президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе (и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, ни к селу ни к городу)", – говорится в письме к главному редактору.

По мнению российских дипломатов, выражение "военный преступник" в отношении президента Путина "также является бездоказательным прямым оскорблением".

Также сотрудники дипмиссии Российской Федерации в Швейцарии возмутились тем, что президент Украины Владимир Зеленский в статье "изображен в виде могущественного Железного человека".

"Если говорить о клоунаде, то было бы намного уместнее затронуть эту тему в контексте недавнего прошлого бывшего украинского комика В.Зеленского. Сохранились видеозаписи крайне неоднозначных "перформансов" с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые вы легко можете найти в сети", – говорится в письме посольства.

В газете Neue Zurcher Zeitung письмо из российского посольства пока не комментировали.