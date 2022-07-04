Россия снимает все ограничения по COVID-19 при пересечении границ

Россия с 15 июля снимет все ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19. Они были установлены в марте 2020 года из-за пандемии.

Ограничения на въезд через морские и воздушные пункты пропуска были отменены ещё 14 июня, теперь попасть в страну можно также всеми наземными видами транспорта. При этом требования о сдаче ПЦР-теста для въезжающих иностранцев, кроме граждан Беларуси, сохраняются.

1 июля Роспотребнадзор приостановил действие ранее введенных коронавирусных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер, в том числе запрета на проведение массовых мероприяти и митингов.

Тогда же в пресс-службе правительства, что документ не распространяется на ограничения на выезд из страны через сухопутные границы и о них "будет сообщено дополнительно, если такие решения будут приняты".

В Роспотребнадзоре пояснили, что послабления связаны со стабильным снижением заболеваемости на протяжении четырех месяцев, однако, предупредили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничения будут возвращены.

По данным ВОЗ, за последнюю неделю число новых случаев заболевания выросло на 18 процентов, и во всем мире было зарегистрировано более четырёх миллионов инфицированных. Самый большой еженедельный рост новых случаев заболевания COVID-19 наблюдался на Ближнем Востоке, где число заболевших увеличилось на 47 процентов. В Европе за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на треть.