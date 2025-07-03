Россия ударила «Искандером» по порту в Одессе. Есть погибшие и раненые

В четверг днём 3 июля российские войска нанесли удар баллистической ракетой «Искандер» по Одесскому морскому порту. Об этом сообщили в военной администрации Одесской области.

По информации вице-премьера Украины Алексея Кулебы, ракета попала в один из причалов во время выгрузки металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи.

В результате атаки погибли два человека — докер-механизатор и водитель грузовика. Шесть человек получили ранения, среди них — портовые работники и двое членов экипажа судна, граждане Сирии.

Повреждены объекты портовой инфраструктуры — краны, техника и склады.

«Этот обстрел еще одно свидетельство того, что Россия целенаправленно пытается уничтожить наши транспортные узлы, экспортные возможности, жизнь мирных граждан», — заявил Кулеба.