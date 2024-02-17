Россия уже выпустила по Украине не менее 24 ракет, поставленных КНДР

Россия использовала не менее 24 баллистических ракет, поставленных из КНДР, во время обстрелов украинских городов. Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин. По его мнению, это могли быть ракеты KN-23/24, передает «Интерфакс-Украина».

О северокорейском происхождении ракет, по словам Костина, говорят символы, обнаруженные на их обломках. Также об этом могут свидетельствовать характер и объем разрушений, которые они наносят, и их траектория полета.

Костин утверждает, что всего за период с 30 декабря 2023 года по 7 февраля 2024 года российские войска нанесли не менее 12 ударов по семи регионам Украины данным типом ракет. «Мы говорим о Запорожье, Киеве (три атаки), Харькове (две атаки) и городах и селах в Кировоградской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской областях. Эти обстрелы убили 14 гражданских, еще более 70 получили ранения», – заявил генпрокурор.

Костин утверждает, что наиболее массированную атаку ракетами, поставленными из КНДР, Россия провела 7 февраля 2024 года. Больше всего жертв от удара данным оружием было зафиксировано 2 января 2024 года во время обстрела Харькова. Тогда погибли три человека, еще 64 были ранены.

Генпрокурор Украины поставил под сомнение точность ракет из КНДР, заявив, что только две из 24 попали по целям.

«Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что 15 февраля в результате российского удара, предположительно, северокорейской ракетой KN-24 в Бучанском районе под Киевом образовалась огромная воронка.