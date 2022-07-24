Россия внесла Багамы и острова Гернси и Мэн в список «недружественных»

Украина уничтожила более 100 «высокоценных» российских целей на занятых российскими войсками украинской территории. Таковы данные, которыми располагают Соединенные Штаты - заявил в пятницу высокопоставленный американский чиновник, беседовавший с журналистами на условиях анонимности. Его слова приводит агентство Reuters.

Речь идет, в частности, о командных пунктах, складах боеприпасов и объектах ПВО.

Около месяца назад в Украину прибыли первые американские ракетные системы залпового огня HIMARS. За последние недели с использованием этих РСЗО и других дальнобойных артиллерийских систем украинские войска нанесли десятки ударов по объектам в тылу российских войск. При этом по территории России удары с использованием HIMARS не наносились. Поставки этих систем продолжаются, в ближайшее время их число должно достичь 16.

Американский чиновник, которого цитирует Reuters, также рассказал о потерях, которые, по оценке США, понесла российская армия в Украине начиная с 24 февраля, когда началось российское вторжение. По его словам, были убиты «тысячи» офицеров - лейтенантов и капитанов, а также «сотни» полковников и «многие» генералы, а за день боевых действий Россия теряет «сотни» военнослужащих убитыми и ранеными. Общее число российских потерь чиновник не назвал, как и источник своих данных. На днях директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что по данным американской разведки в Украине погибли около 15 тысяч российских военных, а около 45 тысяч могли получить ранения. Он отметил, что и украинская армия понесла серьезные потери.

В условиях боевых действий и военной цензуры, когда стороны не сообщают о своих потерях или скрывают информацию о них, оценить реальные потери сложно. «Медиазона» и Би-Би-Си, которые собирают данные о потерях из открытых источников, сообщают о 93 погибших российских офицерах в звании от подполковника и выше. Российские власти признали гибель 4-х генералов (один из них в отставке).

Минобороны России в последний раз называло число погибших в конце марта - 1351 человек, с тех пор эта цифра не обновлялась. «Медиазона» и Би-Би-Си подтвердили по открытым источникам 4 760 смертей российских военных. Украинский Генштаб утверждает, что в ходе войны были убиты около 40 тысяч российских солдат и офицеров. Аналитики группы CIT говорят о цифре 15 тысяч убитых как о нижней оценке числа потерь.