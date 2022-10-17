Россия вновь наносит удары по объектам энергетики в Украине

Из Украины в понедельник днем поступают сообщения о новых российских ракетных ударах. По имеющимся данным, целями стали прежде всего объекты энергетической инфраструктуры в западных областях страны.

Агентство УНИАН сообщает о серии взрывов в Винницкой области, власти подтвердили попадание в «объект критической инфраструктуры». Сообщается также об атаке на Хмельницкую, Ровенскую, Тернопольскую область. Пока нет сообщений о поражении каких-либо объектов, однако известно, что в этих областях возникли перебои с электричеством, пишет Би-би-си.

Reuters сообщил, что в результате обстрелов оказалась повреждена единственная электроподстанция, обеспечивающая работу Запорожской АЭС. Украинский «Энергоатом» подтвердил, что АЭС перешла на питание с аварийных генераторов. Реакторы Запорожской АЭС были остановлены ранее, однако электростанция нуждается во внешнем электричестве, чтобы обеспечивать охлаждение топливных элементов.

Они также зафиксированы в Сумской области на севере Украины. Там в результате обстрела в Роменском районе сообщается о гибели трех человек.

Утром в понедельник российские боевые беспилотники иранского производства нанесли удары по Киеву и Одессе. В Киеве в результате попадания в жилой дом погибли не менее четырех человек. Около 20 человек спасатели извлекли из-под завалов.

Сообщается о поражении здания компании «Укрэнерго».

На протяжении недели российские войска наносят удары по объектам энергетики в Украине. Наиболее массированная атака была в прошлый понедельник, 10 октября.