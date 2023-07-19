Россия вторую ночь подряд нанесла массированный удар по Одессе

Россия ночью 19 июля нанесла по Украине удар дронами-камикадзе "Шахед", крылатыми ракетами "Калибр" и противокорабельными ракетами. Основной удар пришёлся на Одесскую область, город атаковался вторую ночь подряд после заявления Москвы о выходе из зерновой сделки.

Противокорабельными "Ониксы" Х-22 были атакованы портовая и критическая инфраструктура города, сообщили украинские военные. Попадания отмечены в зерновой и масляный терминалы одесского порта, повреждены резервуары и оборудование для загрузки. Информация о пострадавших не поступала.

В городе загорелся и начал детонировать склад со взрывчаткой, местные власти утверждают, что речь идёт о фейерверках. Видео горящего склада и взлетающих фейерверков опубликовала два популярных одесских телеграм-канала: "Новости Одесса" и "Одесса INFO". Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что пожар в результате попадания ракеты.

Также местные телеграм-каналы публикуют видео огромной воронки от прилета ракеты на одной из улиц Одессы. По информации пресс-службы оперативного командования ВСУ "Юг", она образовалась в результате падения сбитой ракеты Х-59. От взрывной волны повреждения получили несколько жилых домов, троих людей с травмами госпитализировали. Также за помощью к медикам обратились еще шестеро горожан, среди которых 9-летний ребёнок, у всех – травмы от осколков стекла и других предметов.

Кроме Одессы атакованы были Киев и Херсон, Житомирская и Днепропетровская области, следует из сообщений местных властей. Власти Житомирской области сообщили, что беспилотник повредил инфраструктурный объект и несколько частных домов. В Херсоне из-за атаки дрона-камикадзе возник пожар в доме культуры, поврежден двухэтажный жилой дом, пострадала 89-летняя жительница, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. В Киеве все атаковавшие город ракеты и дроны, как утверждается, были сбиты.

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