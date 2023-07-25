Россия вводит запрет на рыбную продукцию «недружественных стран»

Россия вводит запрет на импорт из стран, которые Москва считает недружественными, готовой продукции из рыбы и морепродуктов.

Такое решение утвердило российское правительство, о чем во вторник сообщили в Минэкономразвития. Как отметили в пресс-службе ведомства, решение принято в рамках ответных мер на действия «недружественных стран». Запрет будет действовать до конца нынешнего года.

Российские власти подчеркивают, что отказ от импорта из Евросоюза, США и Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители. Кроме того, как отметили в Росрыболовстве, «снижение на рынке доли импортной продукции исключит фактор негативного влияния на стоимость волатильности курса».

Одновременно во вторник стало известно, что правительство России решило повысить ввозные пошлины на вино и некоторые другие товары из «недружественных государств». Они выросли с 12,5% до 20%.

Новые ограничения могут затронуть рыбные консервы, включая латвийские шпроты, не подпавшие под продуктовое эмбарго в 2014 году. А повышение ввозных пошлин на вина, по данным торговых сетей, в первую очередь повлияет на низкий и средний ценовые сегменты, пишет «Коммерсантъ».