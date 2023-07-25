Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Россия вводит запрет на рыбную продукцию «недружественных стран»

Россия вводит запрет на импорт из стран, которые Москва считает недружественными, готовой продукции из рыбы и морепродуктов.

Такое решение утвердило российское правительство, о чем во вторник сообщили в Минэкономразвития. Как отметили в пресс-службе ведомства, решение принято в рамках ответных мер на действия «недружественных стран». Запрет будет действовать до конца нынешнего года.

Российские власти подчеркивают, что отказ от импорта из Евросоюза, США и Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители. Кроме того, как отметили в Росрыболовстве, «снижение на рынке доли импортной продукции исключит фактор негативного влияния на стоимость волатильности курса».

Одновременно во вторник стало известно, что правительство России решило повысить ввозные пошлины на вино и некоторые другие товары из «недружественных государств». Они выросли с 12,5% до 20%.

Новые ограничения могут затронуть рыбные консервы, включая латвийские шпроты, не подпавшие под продуктовое эмбарго в 2014 году. А повышение ввозных пошлин на вина, по данным торговых сетей, в первую очередь повлияет на низкий и средний ценовые сегменты, пишет «Коммерсантъ».

  • Москва признала недружественными все страны Евросоюза, США и Канаду, а также Великобританию, Японию, Южную Корею и ряд других. Все они придерживаются санкций в отношении России.
  • В августе 2014 года Владимир Путин в ответ на санкции, введенные Западом из-за аннексии Крыма, подписал указ о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые ограничения поддержали.
  • В июле 2015 года Путин подписал дополнительный указ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ». Согласно документу, продукты, поступающие из стран, попавших под российские санкции, подлежат уничтожению.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG