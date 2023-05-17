Россия выделит €1,3 млрд на проект железной дороги в Иране

Парламент Грузии сегодня, 17 мая утвердил трех членов Высшего совета юстиции – речь идет о местах для «не судей».

При пяти вакантных местах, только трое кандидатов из 29 девяти смогли набрать необходимое количество голосов: это Тристан Бенашвили, Гиоргий Гзобава и Зураб Гураспашвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», для избрания необходима была поддержка не менее 90 депутатов. У правящей партии и поддерживающего ее движения «Сила народа» всего 84 голоса, а это значит, что проголосовали несколько депутатов от оппозиции. Голосование было тайным.

После этого другая часть оппозиции в знак протеста покинула зал заседаний, в связи с чем процесс голосования был прерван на несколько минут.

Депутат от оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили заявила, что несколько представителей оппозиции «продались» и договорились с «Грузинской мечтой», но конкретных имен не назвала. Оппозиция обвиняет «Мечту» в проведении своих кандидатов, чтобы сохранить контроль над судебной системой.

Грузинская служба Радио Свобода передает, что из оппозиционной фракции «Единое национальное движение» (ЕНД) проголосовали Ника Мачутадзе, Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе и Бачуки Кардава. В ЕНД собрались на заседание, заявив, что не представляют, как можно продолжить сотрудничество в формате фракции с этими депутатами.

Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе со своей стороны сказал, что представители «радикальной оппозиции», покинув зал заседаний, саботируют выполнение условий для получения статуса кандидата в ЕС.

После продолжения голосования ни один из оставшихся кандидатов не набрал необходимого количества голосов и председатель парламента объявил, что на повторное голосование будут вынесены четыре кандидатуры, получившие наибольшую поддержку: Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе.