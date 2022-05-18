Россия выслала дипломатов из стран ЕС и закрыла бюро канадской CBC

Россия высылает 34 сотрудника дипломатических миссий Франции, 27 – Испании и 24 – Италии. Им дали две недели на то, чтобы покинуть страну. Как заявил российский МИД, эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов после начала войны России против Украины.

Российских дипломатов выслали из Франции в начале апреля. Сообщалось, что их деятельность «противоречит интересам безопасности». Одновременно с этим стало известно о том, что Париж объявил персона нон грата шесть сотрудников посольства России, которые, как утверждается, осуществляли разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием. Также из-за угрозы безопасности в начале апреля из Испании были высланы 25 сотрудников российского посольства, а из Италии – 30.

Массовая высылка российских дипломатов из европейских стран началась после появления свидетельств вероятных военных преступлений российской армии в Буче под Киевом, где после ухода из города российских военных были обнаружены тела мирных жителей со следами пыток и огнестрельными ранениями. Дипломатов выслали практически все страны ЕС, Россия сообщает об ответных мерах.

Также в среду представитель МИД России Мария Захарова заявила о закрытии в Москве корпункта канадской телерадиовещательной корпорации CBC. По словам Захаровой, аккредитации и российские визы журналистов будут аннулированы. Это решение в МИД тоже называют «ответной мерой». Ранее Оттава запретила вещание российского телеканала RT.

Кроме того, во вторник Канада расширила ограничения для граждан России, Беларуси и Украины, которые находятся под санкциями из-за войны в Украине. Среди них - президент России Владимир Путин, глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу. Теперь они и члены их семей не смогут въехать в Канаду. Об этом заявил министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино.