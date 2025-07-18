В Госдуме заявили, что WhatsApp "пора готовиться к уходу с российского рынка"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp "пора готовиться к уходу с российского рынка".

"Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента", – написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, WhatsApp ежедневно используют 68% граждан России, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%. При этом Telegram, считает он, вряд ли попадет в этот список – "особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке".

Долю WhatsApp на российском рынке, заявил Горелкин, займет "национальный мессенджер" Max. Его представили в марте 2025 года и уже начали рекламировать российские блогеры. В Max доступны, в частности, мессенджер, конструктор чат-ботов, платежная система и мини-приложения. "И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее", – добавил депутат Госдумы.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя возможное прекращение работы мессенджера, сказал: "По популярности это сервис номер один. И, как и все сервисы, конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться".