Россия заблокировала продление миссии ОБСЕ в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогла продлить мандат своей специальной мониторинговой миссии в Украине из-за позиции России. Об этом сообщил председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау.

Он заявил, что с 2014 года, когда миссия начала работу в Украине, она "содействовала локальному прекращению огня для ремонта критически важных объектов инфраструктуры, а также была глазами и ушами мирового сообщества на местах".

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сказал, что Москва уведомит организацию об отзыве своих сотрудников. По его словам, российских специалистов "просто выдавливали" из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"По мере расширения самой СММ уменьшалась доля российских представителей. Их было где-то порядка 40 человек. Но потом люди должны были меняться, мы представляли большую партию новых специалистов - практически никого не брали. Поэтому к концу 2021 года мы получили только посты 28", – прокомментировал Лукашевич в ходе брифинга.

Он обвинил представителей миссии из других стран, что они содействовали украинской стороне в ходе конфликта, в том числе передали бронированные автомобили батальону "Азов".