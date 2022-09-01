Россия закупит юани и другие валюты на 70 миллиардов долларов

Россия планирует покупку юаней и других валют дружественных стран на сумму до 70 миллиардов долларов, чтобы замедлить рост рубля - прежде чем перейти к долгосрочной стратегии продажи запасов юаней для финансирования инвестиций. Об этом сегодня сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад российского правительства.

В докладе также отмечается, что покупка валют дружественных стран может оказаться весьма проблематичной, так как продажа активов в юанях требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса, пишет агентство.

Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», поскольку эти правительства могут изменить свой политический курс. А турецкая лира сталкивается с серьезными рисками девальвации.

Власти перешли к формированию валютных резервов в дружественных валютах после того около половины валютных резервов России в размере 640 миллиардов долларов были заморожены на фоне войны с Украиной.