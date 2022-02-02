Россия запретила въезд заместителю министра внутренних дел Черногории

Редакция "Эха Москвы" призвала президента России Владимира Путина отреагировать на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес журналистов "Новой газеты" и телеканала "Дождь" (признан СМИ-"иноагентом").

В обращении, которое опубликовал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, журналисты "Эха Москвы" заявляют о своей солидарности с коллегами и обращают внимание правоохранительных органов России на нарушающие законы заявления высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД.

Редакция "Эха Москвы" просит президента России как гаранта Конституции вмешаться в эту ситуацию, говорится в заявлении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что претензии к Кадырову – не тема Кремля. Их, по его словам, должна рассматривать полиция.

23 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина "пособниками террористов" и призвал правоохранительные органы задержать их. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", – написал Кадыров.

"Новая газета"обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова.

1 февраля Кадыров призвал возбудить дело против телеканала "Дождь" и "Новой газеты", также назвав их "террористами" и "пособниками террористов".

Эти заявления Кадырова последовали после задержания в Нижнем Новгороде Заремы Мусаевой – матери чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева.

20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. В Грозном против неё возбудили уголовное дело о нападении на полицейского.

Сам судья и его дочь после угроз главы Чечни, который заявил, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей" уехали из России. За границей также находятся сыновья судьи. В отношении одного из них, Ибрагима Янгулбаева, в Чечне возбудили дело о публичных призывах к терроризму, он заочно арестован.

Накануне Рамзан Кадыров призвал страны, где укрываются Янгулбаевы, выдать их России. Он называет Янгулбаевых "отморозками" и террористами и заявляет, что "прикрывать их – значит содействовать террористам".

Депутат Госдумы Адам Делимханов, в свою очередь, пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых. Делимханов также пригрозил убийством тем, кто переведет его заявление с чеченского языка на русский. В Госдуме считают, что угрозы депутата Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверить Генеральная прокуратура.

В Кремле заявили, что оценку словам Делимханова должна дать фракция "Единой России" в Госдуме и комиссия по этике. "Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы", – заявил пресс-секретарь Путина.