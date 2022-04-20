Россиян не пустят на Уимблдон из-за войны в Украине

Российские теннисисты, включая вторую ракетку мира Даниила Медведева, не будут допущены на Уимблдон из-за российского вторжения в Украину. Об этом передает Reuters.

Газета The New York Times сообщила, что запрет будет касаться не только россиян, но и белорусов. В то же время, по данным Sportico, в отношении белорусских спортсменов решение пока не известно.



Организатор Уимблдона, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), в начале апреля сообщил, что решение о допуске россиян и белорусов будет объявлено до истечения срока подачи заявок на участие в турнире в середине мая.

Российским и белорусским спортсменам также запретили участвовать в командных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.



Ранее британский министр спорта Найджел Хаддлстон заявлял, что правительство поддержит решение вообще не допускать россиян и белорусов на турниры. В случае же допуска на соревнования на территории королевства спортсменам из России и Беларуси придется письменно подтвердить, что они не будут одобрительно высказываться о Владимире Путине, властях России или Беларуси и что они не получают от них деньги.

Сразу после начала российского вторжения в Украину Даниил Медведев осторожно высказался против войны. "Я полностью за мир", — сказал он на пресс-конференции на турнире в мексиканском Акапулько. Андрей Рублев после выхода в финал турнира в Дубае написал на объективе телекамеры: "Нет войне, пожалуйста".

Глава Женской теннисной ассоциации WTA Стив Саймон ранее выступил против недопуска спортсменов к соревнованиям по политическим причинам.

В первую десятку мужского мирового рейтинга входят россияне Даниил Медведев (2 место) и Андрей Рублев (8 место), в первую двадцатку женского — россиянка Анастасия Павлюченкова (15 место), а также белоруски Арина Соболенко (4 место) и Виктория Азаренко (18 место).

Уимблдонский турнир пройдет c 27 июня по 10 июля в Лондоне.