Пригожин заявил о контроле над Соледаром, Киев говорит о «полуобхвате»

Российские военные подразделения после нескольких недель активных боев взяли под контроль почти всю территорию города Соледар в Донецкой области Украины. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на источники.

О том, что центр города под контролем российских войск, пишут также российские телеграм-каналы. Об этом же вечером 10 января заявил назначенный Россией глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин.

«К концу дня противник продолжает нести серьезные потери как и в живой силе, так и в технике, но при этом продолжает упираться», – заявил Денис Пушилин.

Распространено также заявление от имени создателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина, в котором говорится, что подразделения частной военной компании «взяли под контроль всю территорию Соледара», причем в центре города продолжаются бои. По словам Пригожина, украинские военные «храбро сражаются за Бахмут и Соледар».

Советник офиса президента Алексей Арестович утверждает, что город в «полуохвате» – восточные окраины заняты российскими войсками, западные и северные контролируют украинцы. Он добавил, что под Соледаром были подразделения ВСУ, которые покидали вверенные им рубежи. Его слова подтверждает и представитель «народной милиции» так называемой «ЛНР» Иван Филипоненко.

Минобороны Украины подтвердило, что российские солдаты ведут штурм, несмотря на большие потери. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинская армия продолжает держать оборону в городе.

Американский Институт изучения войны в своей последней сводке о событиях на фронте заявляет, что российским войскам пока не удалось полностью захватить Соледар – несмотря на некоторые утверждения российских источников.



ISW пишет, что его эксперты видели кадры с бойцами «ЧВК Вагнера» в центре Соледара. При этом оценить, кто именно контролирует те или иные кварталы в городе, довольно сложно, поскольку в ходе уличных боев ситуация может очень быстро меняться, сказано в сводке.



«Даже если верить самым смелым российским заявлениям, взятие Соледара не приведет к немедленному окружению Бахмута, – отмечает при этом ISW. – Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским силам установить контроль над ключевыми украинскими линиями снабжения, ведущими в Бахмут».

Часть боевых действий в Соледаре сосредоточена у входа в заброшенные соляные шахты. Армия РФ вышла на позицию, с которой может вести огонь по основной трассе поставок для ВСУ:

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре, где идут тяжелые бои, сейчас находится более полутысячи гражданских. В основном это люди старше 50 лет.

«Сейчас в Соледаре находится 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий», – добавил Кириленко.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января назвал «безумием» действия российских войск под Соледаром и поблагодарил военных, «которые выдерживают новые и жесткие штурмы» российских войск.

«Это очень тяжело: там почти не осталось целых стен. Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы», – сказал Зеленский.

Жители Соледара рассказали Настоящему Времени, в каком состоянии находится город после жестоких боев: