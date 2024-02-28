Россияне не смогут проголосовать в Грузии на выборах президента

На территории Грузии не будут открыты участки для голосования в ходе выборов президента России 17 марта. Об этом корреспонденту Радио Свобода сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.

По словам представителя ЦИК, «решение связано с отсутствием дипломатических отношений между Россией и Грузией», но оно «не относится к компетенции ЦИК» и, скорее всего, принималось на уровне министерства иностранных дел.

Дипломатические отношения между двумя странами были прерваны по решению президента Михаила Саакашвили в августе 2008 года после российско-грузинского военного конфликта вокруг Южной Осетии – так называемой пятидневной войны.

С тех пор интересы Москвы в Тбилиси представляет «секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси». По информации дипломатической миссии, ближайшие от Грузии избирательные участки будут открыты в Армении при посольстве России в Ереване, в консульстве России в Гюмри, а также в Турции.

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в Грузию, согласно неофициальным данным, переехали от 60 тысяч до 100 тысяч россиян. Более точные цифры неизвестны, поскольку, согласно грузинскому законодательству, россияне имеют право не регистрироваться в качестве резидентов, а жить в стране со статусом туристов.

И даже несмотря на то что, судя по кардинальному сокращению суммы денежных переводов из России, многие россияне уже покинули Грузию, в стране постоянно находятся сотни тысяч российских граждан, в том числе туристов. По сообщению Национальной администрации туризма Грузии, в 2023 году страну посетили более миллиона российских граждан, а после восстановления прямых авиарейсов между двумя государствами число туристов постоянно растет.

Тем не менее, как заявил в интервью Радио Свобода бывший государственный министр по примирению и гражданскому равноправию, конфликтолог Паата Закареишвили, «нет ничего удивительного в том, что выборы президента России в Грузии в 2024 году не проводятся». Голосование не проводилось в стране ни разу после 2008 года. «Было бы странно, если бы правящая партия «Грузинская мечта» согласилась сейчас с их проведением, с учетом шлейфа обвинений в ее пророссийскости со стороны оппозиции», – отметил бывший министр.