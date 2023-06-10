Российская армия атаковала военный аэродром в Миргороде

В ночь на субботу российские военные обстреляли военный аэродром Миргород в Полтавской области. Об этом сообщили местные власти. Повреждены техника, инфраструктура и несколько частных зданий вблизи аэродрома.

Атака, как утверждается, велась ракетами «Искандер» и дронами «Шахед» иранского производства. Возник пожар. Убитый и раненых нет, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Специалисты устраняют последствия обстрела и перевозят уцелевшую технику в безопасные места.

Ранее стало известно, что в Одессе в результате ночной атаки беспилотниками погибли три человека, 26 получили ранения.

Кроме того, дроны атаковали Николаевскую область.

В свою очередь назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударах украинской армии по зданиям, где находятся эвакуированные из затопленных в результате обрушения Каховской ГЭС территорий региона. По словам Сальдо, в результате атаки ракетами Storm Shadow погиб один человек. Украинские СМИ пишут, что был атакован отель, в котором могли находиться российские военные.

В Херсоне, по данным украинских властей, при обстреле ранения получили два волонтера, которые помогали пострадавшим от наводнения.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом были сбиты баллистические ракеты. Сведений об убитых и раненых не поступало.