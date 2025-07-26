Российская фехтовальщица и действующий военный офицер Софья Великая проиграла украинской сопернице Юлии Батасковой на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

Известная фехтовальщица в звании майора потерпела поражение во втором раунде с минимальным счетом 14:15.

«Сегодня на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси на первый взгляд казалось, что состоялся обычный спортивный поединок. Но полчаса назад одним взмахом шпаги произошло нечто большее — прозвучал голос против насилия.

Украинская спортсменка Юлия Бакастова победила Софью Великую — майора российской армии, женщину, которая неоднократно публично поддерживала путинский режим.

Эта победа стала минутным, но чётким ответом на несправедливость. Это была победа тех, кто борется за свободу, за свою страну, за жизнь», — написала зрительница Анна Кварцхава, которая также опубликовала в социальных сетях видео победы украинской спортсменки.

40-летняя София Великая оказалась в центре внимания сразу после объявления дат проведения чемпионата мира по фехтованию в Грузии.

Почему? Она не рядовой спортсмен. Великая — представитель ЦСКА, известная фехтовальщица, многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира, имеет воинское звание майор . Она действующий военный и, по сути, участвует в войне против Украины — помогает российским военным.

В 2016 году Президент Путин наградил Софью Великую медалью «За воинскую доблесть» первой степени. В 2018 году она входила в инициативную группу по предвыборной кампании Путина и получила поручение Путина на выборах президента в 2024 году.

«Все мои спортивные годы связаны с Владимиром Владимировичем [Путиным]… Пока он управлял страной, я достигала своих спортивных высот», — сказала Великая о президенте России.

Грузия впервые принимает чемпионат мира по фехтованию [с 22 по 30 июля]. В Тбилиси прибыли около 1800 спортсменов из 158 стран, включая Россию. Российские фехтовальщики впервые за много лет получили право выступить на чемпионате мира в составе сборной, прямо в Тбилиси.