«Российская провокация» – лидер «Грузинского легиона» о видео с угрозами

Лидер «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили прокомментировал видео, выложенное в соцсетях. Он уверен, что это – «российская провокация».

На видео запечатлены трое мужчин в масках с шевронами «Грузинского легиона». Один из них на грузинском языке обращается к россиянам. Он говорит, что после начала контрнаступления Украины война придет к ним в дома. «Мы поможем нашим братьям, вернем Абхазию, Цхинвали», – продолжает он, обещая истребить мирное население, станцевать на их могилах, изнасиловать женщин и детей.

«Это – очередная российская провокация, цель которой – дискредитация воюющего в Украине «Грузинского легиона». Лица, изображенные на видео, не имеют никакого отношения к «Грузинскому легиону». Что касается озвученных угроз, то убийства мирных жителей, детей и женщин, изнасилования, грабежи и другие военные преступления – это методы российских оккупантов, которые они не скрывают, в том числе и в заявлениях в зале заседаний Кремля», – написал Мамука Мамулашвили.

Между тем видео прокомментировали воющие в Украине осетинские бойцы и глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло. Они назвали грузин «боевиками» и «нацистами».

«У (них), видимо, очень короткая память. Они не помнят август 2008 года и поджатые хвосты грузинских вооружённых сил. Но это ничего. Мы-то как раз прекрасно помним 2008-й и всё, чем закончились бредовые идеи тогдашнего руководства Грузии! Так что у нас есть «лекарство» от такого рода амнезии. И опыт применения этого «лекарства» тоже есть!» – написал Меняйло в телеграм-канале.