Российские дроны ночью атаковали Киев, украинские - Крым

В ночь на воскресенье Россия атаковала Киев беспилотниками типа «Шахед». Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что силами ПВО были сбиты более 20 БПЛА. «Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений», - уточнил он.

В Шевченковском районе Киева обломки беспилотника повредили квартиру в многоэтажном доме. Но большинство обломков упали на открытую, не застроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем.

Кроме того, обстрелам в эту ночь подверглись Изюмский и Купянский районы Харьковской области. В Днепропетровской области три ракетных удара были нанесены по городу Никополь.

Министерство обороны России сообщило о ночной атаке украинских беспилотников на аннексированный Крым. По заявлению ведомства, российская ПВО сбила на подлете к полуострову восемь дронов самолетного типа.

Кроме того, Минобороны утверждает, что ночью в Черном море были уничтожены «три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья». Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.