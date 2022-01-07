Российские самолеты доставили в Казахстан киргизских военных

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать свою вооруженную группировку у границ с Украиной, и угроза широкомасштабного российского вторжения в эту страну остается реальной.

Столтенберг выступил в пятницу в Брюсселе после онлайн-совещания министров иностранных дел стран НАТО, на котором союзники обсуждали предстоящие переговоры с Россией о выдвинутых ранее Москвой требованиях так называемых гарантий безопасности.

«Риск конфликта реален. Агрессивные действия России серьезно подрывают безопасность в Европе» - сказал генеральный секретарь Североатлантического союза. Он выступил за «прямой и открытый» диалог с Россией по тем вопросам, которые ее беспокоят. «Но мы должны быть готовыми к тому, что он закончится провалом» - подчеркнул Столтенберг, ответив, что в таком случае союзникам по НАТО надо будет быть готовыми к российскому наступлению на Украину.

Столтенберг приветствовал готовность России к переговорам, но при этом фактически назвал часть российских требований неприемлемыми. «Не будет никакого компромисса относительно наших основополагающих принципов, включая право каждой страны выбирать свой собственный путь» - сказал генсек НАТО. Одно из российских требований касалось отказа на принятие Украины и других стран бывшего СССР в НАТО.

Также Столтенберг подчеркнул, что никакое решение о безопасности в Европе не будет приниматься без учета мнения европейских стран НАТО. При этом Москва первоначально настаивала на двустороннем диалоге только с США.

По словам представителя НАТО, невозможно также разделение союзников по НАТО на разные «сорта» и в частности отказ от укрепления безопасности восточного фланга НАТО. При этом Россия требует возврата к ситуации 1997 года, что фактически означало бы запрет на размещение военных из других стран НАТО на территории государств Центральной и Восточной Европы.

При этом Столтенберг сказал, что в НАТО готовы обсуждать российские предложения о контроле над ядерными и обычными вооружениями - если уступки по этим вопросам будут взаимными.

Другие участники совещания подтвердили, что страны НАТО договорились о едином подходе на переговорах с Россией.

Столтенберг также вновь заявил, что любая новая агрессия против Украины будет иметь для России серьезные последствия. При этом, как и раньше, он отметил, что у НАТО нет обязательств защищать Украину силой оружия.

Также сообщается, что в пятницу состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого Блинкен вновь заявил о «непоколебимой» поддержке Вашингтоном суверенитета и целостности Украины.