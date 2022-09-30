Российские военные журналисты и пророссийские телеграм-каналы, транслирующие сообщения сепаратистов и оккупационных властей на востоке Украины сообщили об окружении украинской армией Лимана (Красного Лимана) — города в Донецкой области, перешедшего под контроль сепаратистов в мае 2022 года.

Сообщается о выходе российских войск из Ямполя, Ставок, Дробышево — посёлков, в которых армия и сепаратисты держали оборону городу. Единственная дорога на город по которой ещё могут передвигаться российские военные, Торское — Дробышево, простреливается, на ней действуют украинские разведывательно-диверсионные группы, передаёт в телеграме корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Пророссийский канал "Архангел спецназа" транслирует сообщение подписчика о хаос в российских войсках в городе и отсутствии связи. Военный журналист Семён Пегов утверждает, что прошедшая ночь должна была стать "решающей" для обороны города.

Пророссийские источники утверждают, что город в ближайшее время может быть захвачен вместе с обороняющими его военными, их численность неизвестна. Генштаб Украины сообщал, что 29 сентября в район перебрасывались подразделения, сформированные из плохо обученных мобилизованных солдат (вероятно, речь идёт о мобилизации в контролируемой сепаратистами Донецкой области).

Лиман — важный железнодорожный узел. Кроме того, его взятие может позволить Украине начать атаку на запад Луганской области, на Лисичанск и Северодонецк. Киев ход контрнаступления не комментирует. В конце лета армия рекомендовала украинским СМИ и журналистам не давать альтернативные официальным сообщения и прогнозы о ходе боевых действий.

В пятницу президент России Владимир Путин, как ожидается, объявит об аннексии украинских регионов, в которых проводились рефеерндумы о присоединении стране. Тогда Россия будет считать территорию Донецкой области своей, вместе с окружённым Лиманом.