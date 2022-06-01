Российские войска контролируют центр Северодонецка

Российские войска контролируют большую часть территории города Северодонецк в Луганской области Украины, включая его центр. Об этом сообщают в среду и российские, и украинские источники.

Северодонецк, где временно располагалась Луганская областная администрация, в последние дни был главной целью наступления российской армии.

По словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, "штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города". О том же говорится в сообщении Генштаба Вооружённых сил Украины. По оценке британской военной разведки, под контролем российских сил более половины города.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка ещё несколько дней назад. Накануне он даже заочно поспорил с журналистами ВГТРК, сообщившими, что город ещё не взят. И Кадыров признаёт, что украинские военные продолжают сопротивление на территории промзоны. Накануне предположительно в результате ракетного удара там взорвалась цистерна с азотной кислотой. О пострадавших не сообщалось.

Гайдай и другие представители украинских властей ранее допускали, что город может быть оставлен. Он находится на восточном берегу реки Северский донец, и его снабжение затруднено. Новая линия обороны может быть создана в Лисичанске на противоположном берегу.

Согласно сводке Генштаба Украины, российские военные также пытаются наступать в направлении на Бахмут и Славянск в Донецкой области.

До российского вторжения в Северодонецке располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек. Сейчас в городе, как утверждают власти, критическая инфраструктура разрушена почти полностью. Повреждено 90 процентов жилого фонда.