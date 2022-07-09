Российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу

Два человека погибли в субботу в результате ракетного обстрела Ингулецкого района города Кривой Рог российскими войсками. Об этом сообщили главы Днепропетровской областной и Криворожской городской администраций – Валентин Резниченко и Александр Вилкул.

По словам Вилкула, удар по Кривому Рогу был нанесен из дальнобойной системы «Торнадо-С» - город находится в нескольких десятках километров от линии фронта, и обычная артиллерия до него не добивает. По словам Вилкула, было выпущено 10 ракет. Погибшие - женщины, повар, работавшая в детском саду, и 20-летняя девушка. Три человека ранены. В результате обстрела пострадали около 20 жилых домов.

Вечером по городу был нанесен еще один ракетный удар, подробности пока не известны. Российские военные обстрелы не комментировали.

Главы местных администраций сообщили также об обстрелах Харькова и Николаева. По сообщению главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, 4 человека получили ранения.

Поддерживаемые Россией сепаратисты, в свою очередь, заявляют об обстрелах Донецка - по их данным, там погибли 2 человека. Город Алчевск в Луганской области, по их утверждениям, был обстрелян из американской РСЗО HIMARS, независимого подтверждения этого нет.

Наиболее упорные бои продолжаются на северо-востоке Донецкой области, где российские войска пытаются наступать на Славянск и Бахмут.