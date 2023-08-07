Новые российские авиаудары по Украине, есть жертвы

Российская армия вечером 7 августа нанесла ракетный удар по Покровску в Донецкой области Украины, есть жертвы. Также авианалету подверглось село в Харьковской области – и здесь есть убитые и раненые.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в Покровске две российские ракеты попали в жилой дом. По предварительным данным украинского МВД, погибли пять человек, множество получили ранения.

По информации министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, первая ракета повредила жилые дома, гостиницу и административные здания. В этот момент погибли четверо местных жителей. Второй удар произошел позднее, когда на месте уже работали спасатели. В результате него погиб заместитель начальника спасательной службы области. Ранен тридцать один человек, в том числе пятеро спасателей, девятнадцать полицейских и один ребенок.

На месте продолжаются спасательные работы, идет разбор завалов.

Кроме того, авианалету в то же время подвергся Купянский район Харьковской области. Четыре управляемых авиабомбы упали на селение Кругляковка, убив двух человек и ранив пятерых. Здесь также была применена тактика «двух ударов»: после прибытия спасателей последовал второй налет, были ранены два спасателя и полицейский. Разрушены и повреждены частные дома, возникли пожары.