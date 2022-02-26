Российские войска продолжают наносить ракетные удары по Украине

Российский рынок акций в пятницу, 25 февраля, открылся резким ростом. Индекс Московской биржи поднялся на 20,5 процентов, индекс РТС – почти на 25 процентов.

В четверг фондовые индексы на фоне сообщений о военном вторжении России на территорию Украины показали падение от 40 до 45 процентов. Это максимум всю историю российского рынка. Предыдущий рекорд падения был зафиксирован в октябре 1997 года.

Наибольший рост показали ценные бумаги НОВАТЭКа, "Роснефти", "Яндекса", "Газпрома".

Из-за роста индексов более чем на 15 процентов Московская биржа запустила дискретный аукцион по депозитарным распискам. Он вводится в случае резких колебаний стоимости акций и заменяет приостановку торгов. Общее время проведения дискретного аукциона 30 минут.

Эксперты РБК считают, что спрос на акции вырос после того, как риски прямого военного конфликта между Россией и Западом из-за ситуации вокруг Украины отошли на второй план. Кроме того, санкции, введённые против Москвы, оказались не столь масштабными, как опасались инвесторы.

За первый день российской военной операции на территории Украины российские миллиардеры потеряли 39 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Это больше, чем их потери с начала года.

Наибольшие потери, по подсчётам Bloomberg, понёс президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов. Его состояние сократилось более чем на шесть миллиардов долларов – до 13 миллиардов.

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.

Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооружённое вторжение на территорию Украины "вынужденной мерой". "Нам не оставили шансов поступить иначе", – сказал он, посетовав на то, что страны Запада "не сдвинулись ни на миллиметр" в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.