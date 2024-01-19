Российские войска, вероятно, заняли часть села Весёлое под Бахмутом

Российские войска, по всей видимости, заняли большую часть населённого пункта Весёлое к северо-востоку от Бахмута в Донецкой области. К таким выводам пришли аналитики украинского проекта DeepState. Они отмечают, что за последние сутки российские войска пытались атаковать сразу на нескольких участках фронта, в том числе на сватовском направлении в Луганской области и под Авдеевкой.

Накануне о взятии Весёлого заявило Минобороны России. До этого в последний раз российское военное ведомство заявляло о взятии Марьинки около месяца назад.

Весёлое – небольшой населённый пункт, однако возможное развитие успеха в этом направлении может поставить под угрозу украинские позиции в городе Северск.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится об усилении российских атак в Луганской области. Одновременно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что армия России упорно ведет активное наступление на купянском направлении – это Харьковская область. По его информации, основные силы российской армии сосредоточены на захвате Синьковки, которую российские командиры штурмуют, не считаясь с потерями. Синьковка считается «ключом» к части города Купянск, расположенной к востоку от реки Оскол.

Российские провоенные телеграм-каналы заявляют о продвижении российских войск также под Авдеевкой, которую штурмуют уже почти два года. Последний штурм начался в октябре прошлого года. DeepState отмечает «серьёзную» ситуацию для украинских военных к югу от Авдеевки. Американский институт изучения войны подтверждает продвижение россиян к юго-западу от города. В то же время институт, основываясь на открытых источниках, отмечает, что за последние три дня под Авдеевкой российские войска, вероятно, потеряли более 40 единиц бронетехники.

В ночь на 19 января не сообщалось о российских атаках на тыловые районы Украины – что бывает довольно редко. Прифронтовые районы подвергаются артиллерийским обстрелам, о них сообщается, в частности, в Харьковской и Херсонской областях.