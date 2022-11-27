Российский футбольный союз может перейти в Азиатскую конфедерацию

Исполком Российского футбольного союза на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о переходе России из европейской футбольной ассоциации - УЕФА - в Азиатскую футбольную конфедерацию. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава исполкома РФС Александр Дюков.

«Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения» - заявил он. По его словам, еще несколько месяцев назад он сам считал, что говорить о переходе в Азиатскую конфедерацию «преждевременно», но сейчас эту возможность необходимо рассмотреть. При этом, по словам Дюкова, с представителями Азии он еще не говорил о возможном вступлении России, поскольку в УЕФА, по его словам, ее считают «членом европейской семьи» - несмотря на отстранение российских команд от соревнований после вторжения России в Украину.

О возможности перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию в последнее время писал ряд российских СМИ. В воскресенье Дюков впервые заявил о такой возможности официально.

Будучи членом Азиатской конфедерации, Россия, вероятно, сможет участвовать в официальных матчах под ее эгидой - в отличие от Европы, большинство стран Азии занимает нейтральную позицию в войне в Украине, и маловероятно, чтобы российская сборная была отстранена от соревнований. При этом переход будет означать, что российские клубы потеряют даже теоретическую возможность участвовать в еврокубках - им придется участвовать в аналогичном состязании в Азии.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не против идеи перехода: «Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию». Против - бывший глава РФС Вячеслав Колосков: «Если вы хотите опуститься в болото, то пожалуйста»

Российская сборная после своего отстранения от официальных матчей провела три товарищеских встречи - как раз с командами из Азии, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения товарищеского матча со сборной России.