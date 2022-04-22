Новости
Российский генерал назвал целью войны в Украине контроль над югом страны
Российские войска видят задачей второго этапа войны в Украине установление полного контроля над Донбассом, южной Украиной, обеспечение сухопутного коридора в аннексированный Крым и выход к молдавским границам.
Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.
Генерал-майор Миннекаев выступал на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, его цитирует "Интерфакс". По словам генерала, контроль над югом Украины позволил бы армии "воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики".
Кроме того, заявил генерал, контроль наю югом Украины позволил бы получить "ещё один выход" к граничащему с Одесской областью Украины Приднестровью. По его словам, там "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". Приднестровье — молдавский регион, больше 30 лет контролируемый пророссийскими сепаратистами, что имел в виду российский военачальник — не уточняется.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам высказывания Миннекаева, переадресовав запрос в министерство обороны. Ранее российские власти не упоминали, что планируют сохранять контроль над южной Украиной или выходить к Приднестровью.
- Украинские власти ранее сообщали, что российские силы планируют провести референдум об отделении Херсонской области вопреки местному законодательству, официальных подтверждений этому не было. Для сухопутного выхода к Приднестровью российской армии пришлось бы захватить ещё Одессу и Николаев — расстановка сил в зоне войны по состоянию на конец апреля не предполагает, что эта цель может быть выполнимой.
Другие новости дня
В югоосетинском Верховном суде обжаловали дату второго тура выборов
Дату второго тура президентских выборов, запланированных на 28 апреля, обжаловали в Верховном суде самопровозглашенной республики Южная Осетия. От кого поступило административное исковое заявление, не сообщается.
Ранее в штабе действующего президента Анатолия Бибилова заявили РИА Новости, что он планирует оспорить дату проведения второго тура выборов. Однако пресс-секретарь югоосетинского лидера Дина Гассиева сообщила, что он этого делать не планирует.
Югоосетинский Центризбирком назначил второй тур на четверг, 28 апреля. Бибилову было направлено письмо, «чтобы объявить этот день указом президента – нерабочим».
«В Верховный Суд Республики Южная Осетия поступило административное исковое заявление о признании постановления ЦИК от 14 апреля 2022 года незаконным и его отмене и обязании ЦИК РЮО принять решение о назначении даты повторного голословная с соблюдением норм действующего законодательства. Судебное заседание назначено на 23 апреля 2022 года», – говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Верховного суда.
Сразу после первого тура выборов в соцсетях распространилась информация, что через Верховный суд «готовится коварный план нарушения срока проведения второго тура, определенного конституционным законом».
«Антиконституционное решение позволит Анатолию Бибилову быстро провести референдум и инициировать возбуждение уголовного дела против Алана Гаглоева, чтобы вывести его из выборной кампании», – говорилось в посте пользователя под ником «Роберт Гард».
- Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов в Южной Осетии 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
США поставят Украине дроны, созданные по её запросу
В четверг Пентагон объявил об отправке в Украину беспилотников, созданных американской фирмой с учетом запросов украинской армии.
121 самолет-беспилотник, получивший свое собственное название "Призрак феникса" будет доставлен в Украину в рамках последнего пакета американской помощи, объявленного президентом США Джо Байденом. Детальной информации о новом беспилотнике нет, но известно, что разработан на основе существующего беспилотника-камикадзе Switchblade, который врезается в цель, детонируя заряд, находящийся на беспилотнике. Они портативные, их можно переносить в рюкзаке и запускать практически в любых условиях. Созданный для Украины вариант, по словам американских независимых экспертов, предназначен для поражения бронетранспортеров, он может использоваться днем и ночью, способен находится в воздухе больше шести часов для наблюдения за объектами пока оператор не выберет подходящую цель.
Это оружие создано фирмой Aevex по заказу Пентагона. Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, "оно было разработано в соответствии с требованиями, которые очень близки запросам украинцев, сражающимся в данный момент в Донбассе".
Известно, что украинская армия широко и эффективно применяет беспилотники в ходе боевых действий против российской армии как для нанесения воздушных ударов, так и для ведения разведки.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин приговорён к условному сроку за браконьерство
Суд в Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трём годам условно по делу о незаконной охоте.
Депутата задержали в октябре 2021 года в лесу в Саратовской области. В багажнике машины Рашкина обнаружили тушу лося. При этом у депутата не было разрешения на охоту. Сам он сначала отрицал участие в охоте, а потом заявил, что не знал о её незаконности.
Госдума лишила депутата неприкосновенности, разрешив начать расследование уголовного дела против него. Представитель КПРФ заявил на том заседании, что, с точки зрения фракции, дело против Рашкина является политическим преследованием коммунистов.
В 2021 году уголовные дела были возбуждены после нескольких известных представителей партии. В частности, выдвигавшийся от неё на выборы видеоблогер Николай Платошкин был осуждён на пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам и распространение недостоверных новостей. А во Владивостоке был арестован местный депутат Артём Самсонов.
Рашкин шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидату на выборы губернатора Саратовской области. В сентябре 2021 года он был одним из инициаторов акций протеста против возможных фальсификаций на думских выборах и против результатов электронного голосования.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина США
Суд в Китае приговорил гражданина США к смертной казни по делу о преднамеренном убийстве.
Согласно приговору, в прошлом году родившийся в Лос-Анджелесе учитель английского языка Шадид Абдулматин несколько раз ударил 21-летнюю подругу ножом в лицо и шею при встрече, на которой они хотели обсудить разногласия в отношениях.
Американец и гражданка Китая по фамилии Чен начали встречаться в 2019 году. В мае 2021 года Чен захотела расстаться Абдулматин не соглашался и угрожал ей. В июне 2021 года пара встретилась возле автобусной остановки. На встречу американец пришёл со складным ножом, которым ударил подругу.
Государственный департамент заявил, что следит за делом, но не будет давать дальнейших комментариев из соображений конфиденциальности, пишет Reuters.
Убийство вызвало волну ксенофобии в Китае, передаёт DW. Правозащитники говорят, что в стране ежегодно казнят больше заключенных, чем в любой другой стране, но казни граждан из западных стран случаются редко.
По данным государственного информационного агентства "Синьхуа", последним делом с участием иностранца считается дело британца Акмаля Шейха. Его казнили в 2009 году, признав виновным в незаконном обороте героина.
Васил Маглаперидзе возглавил попечительский совет Общественного вещателя Грузии
Председателем Попечительского совета Общественного вещателя Грузии на трехлетний срок избран Васил Маглаперидзе.
Маглаперидзе вошел в совет по квоте правящей партии «Грузинская мечта».
Его кандидатуру поддержали пять из восьми членов совета, присутствовавших на голосовании 21 апреля. Основным соперником Маглаперидзе был Бесик Лилуашвили, представленный Верховным советом Аджарии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», попечительский совет состоит из девяти членов, из которых трое избираются по квоте парламентского большинства, еще трое – от оппозиции, двое – от Народного защитника, один – от Верховного Совета Аджарской Автономной Республики.
Васил Маглаперидзе занимал должность гендиректора ОВГ с января 2017 года по 18 августа 2020 года. Он ушел в отставку по собственному желанию, связав это с предстоящими выборами в парламент.
В январе-марте 2021 года Маглаперидзе был заместителем председателя «Грузинской мечты».
Коалиция «Для адвокатирования медиа», которая объединяет более десятка местных НПО, предостерегала от назначения Маглаперидзе членом Попечительского совета Общественного вещателя. Неправительственный сектор считает, что это «нанесет значительный ущерб идее создания беспристрастного Общественного вещателя и сократит возможность политической независимости финансируемых государством каналов».
Навальный потребовал исключить его из списка экстремистов и террористов
Политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, подал иск к Росфинмониторингу. Согласно данным на сайте Мещанского суда Москвы, заявление было зарегистрировано 21 апреля.
Как пояснили «Интерфаксу» адвокаты Навального, он оспаривает включение в список экстремистов и террористов, в который Росфинмониторинг включил политика 25 января.
Также в этот список были включены соратники политика Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов, – они фигурируют в деле о создании экстремистского сообщества.
У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В этот список включают россиян, осужденных или обвиненных по статьям Уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера.
В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.
Делегация Конгресса США находится с визитом в Грузии
Делегация Конгресса США находится с визитом в Грузии. Члены делегации провели пресс-конференцию в Тбилиси. Сенаторы сосредоточили внимание на встречах, состоявшихся в Тбилиси, и отношениях между двумя странами.
По словам сенатора Криса Кунса, делегация находится с визитом в Грузии по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между США и Грузией. По его словам, они уже встретились с премьер-министром Грузии, министром иностранных дел и лидерами оппозиции, а также с российскими диссидентами и украинскими беженцами.
«Я хотел бы вначале очень кратко подчеркнуть, насколько мы ценим партнерство между народами США и Грузии. У нас общая история, общие ценности и общие стремления», - сказал сенатор Кунс.
По словам сенатора Гэри Питерса, события последних недель в Украине подтвердили важность объединения всего мира и укрепления демократии посредством единства.
«Что было самым впечатляющим в течение этих недель, так это не только мужество украинского народа, но и то, что каждая демократия в мире поняла, что мы должны сплотиться, мы должны держаться за руки, чтобы сделать все, что нам нужно, чтобы обратить вспять агрессию, исходящую от г-на Путина и других. Вот почему я хочу узнать больше о Грузии, а также хочу сообщить всем в Грузии, что как сенатор из Соединенных Штатов я обязуюсь продолжать оказывать поддержку народу Грузии в целях укрепления демократии, которая развивается уже столько десятилетий», – заявил сенатор Гэри Питерс.
ФАО и ПРООН отметили Международный день Земли посадкой деревьев в Сухуми
Сегодня, 21 апреля, Программа развития ООН (ПРООН) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) провели совместную экологическую акцию на Набережной Диоскуров в Сухуми, приуроченную к Международному дню Земли.
Международный день Земли отмечается ежегодно 22 апреля. Праздник призван привлечь внимание общественности к проблемам окружающей среды. В этот день в разных странах проходят научные конференции и выставки на экологическую тематику, закрывается автомобильное движение на оживленных улицах крупных городов, проводятся субботники и высаживаются деревья.
Экологи, экоактивисты, волонтеры и жители города высадили в приморском парке на Набережной Диоскуров 30 саженцев сирени. Место посадки саженцев определила сухумская администрация, выбор культуры также был за ними.
В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия с участием экологов, представителей международных организаций, администрации города, общественных экологических организаций.
«Для нашей организации День Земли является важным моментом, чтобы подумать о том, насколько важно сельское хозяйство для сохранения почв и биоразнообразия, а также для адаптации к изменению климата. В Абхазии ФАО с 2016 года работает над сохранением эндемичных видов, сокращением использования химикатов и восстановлением деградированных почв. И вместе со всеми, кто в этом заинтересован, мы должны больше работать над тем, чтобы уменьшить негативное воздействие человека на природу и позволить следующим поколениям жить на лучшей планете», - рассказала сотрудник ФАО Юлия Козлова.
«В Международный день Земли хочется снова напомнить о важности гармонии человека и природы. Каждый из нас должен стремиться вести более экологичный образ жизни, стараться сохранить и беречь природные ресурсы и экосистемы. Этой акцией мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме климатических изменений, а также необходимости озеленения и бережного отношения к природе», - сказала сотрудник ПРООН Анжела Патарая.
Опрос NDI: большинству жителей Грузии не нравится ни одна политическая партия
Рейтинг ни одной из политических партий Грузии не поднимается выше 25% - таковы результаты проведенного в марте опроса Национального демократического института (NDI), пишет агентство «Новости-Грузия».
Ответы на вопрос: «Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?» распределились так:
- 22% назвали правящую «Грузинскую мечту»,
- 7% - самую крупную оппозиционную партию «Единое Национальное движение»,
- 6% респондентов назвали другие партии,
- 64% опрошенных сказали, что нет ни одной партии, близкой к его взглядам или отказались отвечать на вопрос.
При этом, отмечает NDI, конкретную партию во время опроса называли только 35% опрошенных. Индивидуальный показатель поддержки партий настолько низкий, что даже не может быть использован для прогноза результатов выборов.
Опрос проводился в период 3-15 февраля и 9-20 марта. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2 тысяч человек в Тбилиси и во всех регионах Грузии (кроме самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия). Погрешность составила +/-1,8%.
Джо Байден объявил о выделении помощи Украине на 800 млн долларов
Президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине в размере 800 млн долларов. Помимо этого США запретят связанным с Россией судам заходить в американские порты.
Байден заявил, что Россия «переориентировала» свою кампанию на захват новой территории на востоке Украины, в связи с этим необходимо выделение дополнительной военной помощи со стороны стран Запада. США поставят Украине гаубицы, артиллерийские боеприпасы и беспилотники. Байден также отметил, что США продолжат делиться с Украиной разведданными, которые «помогают противостоять российской агрессии».
Американский лидер отметил, что заявления об установленном российскими военными контроле над городом Мариуполь пока вызывают сомнения. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным об «освобождении» Мариуполя, сообщив, что украинские военные укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм этой зоны и заблокировать ее так, «чтобы муха не пролетела».
Во время выступления Байден призвал Путина обеспечить эвакуацию людей из Мариуполя, чтобы оставшиеся на заводе смогли покинуть его.
Как пишет Washington Post, российская дипломатическая нота с предупреждением о непредсказуемых последствиях поставок вооружений Украине, направленная Москвой Вашингтону несколько дней назад, лишь утвердила Белый дом в решимости продолжать военные поставки, поскольку ее восприняли как подтверждение того, что украинская армия эффективно использует американское оружие.
Ранее на этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о готовности поставить Украине тяжелую артиллерию. Представитель Пентагона сообщил о том, что американские инструкторы уже обучают украинских военнослужащих обращению со 155-миллиметровыми гаубицами. Обучение проходит на территории европейской страны за пределами Украины.
МИД РФ ввел санкции против Харрис, Цукерберга и журналистов из США
МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд в страну для 29 граждан США - как сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, «в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции». Санкции, как сказано на сайте МИД, введены против лиц «из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников».
Под первым номером в списке - вице-президент США Камала Харрис. В списке также ее муж Дуглас Эмхоф, глава признанной в России экстремистской корпорации Meta Марк Цукерберг, телеведущий Джордж Стефанопулос, журналист CNN Бианна Голодрыга и главный редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок.
- 16 апреля Россия ввела аналогичные санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ряда британских министров. Согласно заявлению российского МИД, «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании» въезд в Россию запрещен 13 гражданам Великобритании, среди них министры юстиции, обороны, финансов, иностранных и внутренних дел, а также бывшая премьер-министр Тереза Мэй – сейчас она является депутатом парламента.
Королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета II отмечает в четверг 96-летие. День рождения она проводит в загородном поместье Сандрингем.
В графство Норфолк, где к ней присоединились семья и друзья, монарх прибыла накануне на вертолёте из Виндзорского замка. Как ожидается, она остановится в небольшом коттедже Вуд Фарм, где любил проводить время её муж принц Филип. Он умер в апреле прошлого года в возрасте 99 лет.
В течение всей жизни Елизавета II увлекалась лошадьми. Это нашло отражение на почтовой марке, выпущенной ко дню рождения, на котором королева изображена с двумя пони, пишет Би-би-си.
Все торжественные официальные мероприятия по случаю праздника состоятся лишь в июне, когда британские монархи по давней традиции отмечают официальный день рождения, не совпадающий с календарным. В июне также будет дан старт основным торжествам по случаю "платинового юбилея" восшествия Елизаветы II на британский престол. 7 февраля этого года исполнилось ровно 70 лет с тех пор, как она стала королевой.
Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на британском троне. После смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рамы IX) Елизавета II стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.
Сейм Латвии одобрил лишение гражданства за поддержку вторжения России в Украину
Сейм Латвии 21 апреля поддержал во втором, окончательном чтении предложенные министерством юстиции поправки к законодательству, позволяющие лишать гражданства лиц, поддерживающих военные преступления и агрессивные войны. Об этом говорится на сайте парламента.
За поправки проголосовали 62 депутата, 14 человек воздержались и один человек выступил против, передаёт Delfi. Теперь закон должен быть подписан президентом, он вступит в силу после его официального опубликования.
Согласно закону, гражданства Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную поддержку лицам, государствам или образованиям, которые совершили преступления против мира, человечности, геноцид или военные преступления. Кроме того, гражданства может быть лишён и участник таких действий. Закон предполагает, что гражданства будут лишаться только граждане, у которых есть паспорт любого другого государства.
Внесение поправок в Закон "О гражданстве" обосновывалось началом вооружённого вторжения Росси в Украину. Планируется ли применить закон против кого-то сразу после принятия — не сообщалось.
- В марте Латвийские общественные СМИ сообщали, что в Латвии ведётся дискуссия о лишении гражданства российского миллиардера Петра Авена. В начале месяца он был лишён высшей государственной награды страны за то, что "не отмежевался" от войны с Украиной.
- Ранее МВД проверяло, не был ли паспорт Авена получен коррупционным путём, проверка не выявила нарушения закона, но отметила, что бизнесмену "пошли навстречу" при сдаче языкового экзамена.
Опрос NDI в Грузии: 66% выступают за введение визового режима для россиян
66% опрошенных считают, что Грузия должна ввести визовый режим для граждан России. 23% считают, что не должна. Таковы данные социологического опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).
Как сообщается в опубликованном сегодня исследовании, 11% опрошенных ответили – «не знаю», затруднились ответить – 1%.
Введение визового режима для РФ в большей мере поддерживают сторонники оппозиции. Среди опрошенных, поддерживающих правящую партию «Грузинская мечта», за ограничение для россиян выступают 49%, против – 34%. Среди опрошенных сторонников оппозиции 75% – за визовый режим, 19% – против.
Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для россиян в 2012 году.
Реакцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на вторжение России в Украину 46% опрошенных оценили позитивно, 37% – негативно, 15% затруднились ответить на вопрос.
Действия президента Саломе Зурабишвили после начала войны оценили позитивно 63% опрошенных, 18% – негативно, 18% затруднились ответить.
Опрос был проведен методом телефонного интервью в два этапа: до начала войны в Украине (3-15 февраля) и после (9-20 марта). В нем приняли участие 2036 граждан по всей Грузии (за исключением самопровозглашенных республик). Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.8%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
В Твери загорелось оборонное НИИ. Есть жертвы
В Твери произошел пожар в административном корпусе научного института Минобороны России. Персонал организации эвакуирован. На месте работают пожарные. Об этом "Интерфаксу" сообщили в командовании гарнизона.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, один человек погиб , 16 человек пострадали. Большинство получили травмы, выпрыгивая из окон. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.
Источник "Интерфакса"в регионе сообщил, что возгорание произошло в одном из институтов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Предположительно, пожар начался на втором этаже здания с деревянными перекрытиями, изнутри обшитого пластиком, сообщает в твиттере издание SOTA.Из-за ядовитого дыма люди не смогли эвакуироваться, приходилось выпрыгивать из окон.
По данным телеграм-канала "Скоро война", загоревшийся НИИ принимал участие в разработке "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для стратегических бомбардировщиков Ту-160.
Лондон ввёл санкции против ещё 26 физических лиц и компаний в России
Великобритания расширила санкционный список против России из-за войны в Украине ещё на 26 пунктов, внеся в него, в том числе, представителей военного командования и компании, связанные с оборонной сферой.
Среди попавших в "чёрный список" - генерал-полковник Николай Богдановский, который занимает пост первого заместителя начальника Генштаба РФ, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов, командующий Силами специальных операций России Валерий Флюстиков.
Также в списке исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, гендиректор РЖД Олег Белозеров. Из десяти попавших под санкции юридических лиц – производственное предприятие "ПРОМТЕХ-Дубна" и концерн "Калашников". Санкции предполагают заморозку активов.
Ранее Лондон ввёл сотни санкционных мер, включая заморозку счетов и запрет на въезд крупных российских бизнесменов и политиков, включая президента Владимира Путина, отмечает Reuters. Великобритания, наряду с США, Канадой и ЕС занимает лидирующую роль в принятии странами Запада экономических и прочих ограничений в отношении России за её вторжение в Украину.
На встрече G20 министры покинули зал, когда выступала делегация России
Министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран покинули заседание в рамках "Большой двадцатки" в Вашингтоне во время выступления российских представителей.
Из зала в среду вышли члены делегаций США, Великобритании, Франции и Канады, а также Украины – в знак протеста против российского военного вторжения на украинскую территорию. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.
Министр финансов Канады Христя Фриланд разместила в Twitter фотографию поддержавших бойкот российской делегации. "Демократии мира не будут бездействовать перед лицом продолжающейся российской агрессии и военных преступлений", - написала Фриланд. Она также отметила, что на весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, в рамках которой состоялась встреча G20, речь идёт о поддержке мировой экономики, которой "незаконное российское вторжение в Украину" несёт серьёзную угрозу. По этой причине, считает Фриланд, Россия не должна участвовать в подобных встречах.
Британский министр Риши Сунак заявил о единстве в осуждении войны России против Украины. "Мы будем добиваться более тесной международной координации, чтобы наказать Россию", - подчеркнул Сунак.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер не стал выходить из зала вслед за своими коллегами, однако ранее он заявил, что на конференции МВФ и в ходе переговоров министров финансов G20 России не будет предоставлена трибуна для "распространения пропаганды и лжи", говорится в сообщении на сайте "Немецкой волны".
Минфин РФ не упомянул бойкот в заявлении, опубликованном после заседания G20. В тексте лишь сказано, что глава российского финансового ведомства Антон Силуанов "призвал партнеров избегать политизации диалога и подчеркнул, что "двадцатка" всегда была и остается в первую очередь экономическим форматом".
Капитолий в Вашингтоне был эвакуирован из-за самолёта с парашютистами
Здание Капитолия в Вашингтоне, где заседает американский парламент, было эвакуировано в среду из-за предупреждения полиции о приближении к городу подозрительного самолёта. Позже выяснилось, что борт вёз команду военных парашютистов на показательные выступления на бейсбольном стадионе "Вашингтон Нэшионалс". Об этом сообщает агентство Associated Press.
Полиция Капитолия предупредила сотрудников Конгресса о потенциальной угрозе в районе половины седьмого вечера. Двухмоторный самолёт "Де-Хэвиленд Канада" поднялся с авиабазы "Эндрюс" в Мэриленде и курсировал рядом с запретной для полётов зоной над комплексами правительственных зданий. Несколько федеральных агентств предупредили об этом заинтересованных чиновников.
Воздушное пространство Вашингтона охраняют патрульные истребители и комплексы противовоздушной обороны, напоминает Associated Press. Однако сообщений о том, что они приведены в готовность не было.
Агентство констатирует, что ситуация продемонстрировала "шокирующий провал коммуникации" между армией, Федеральным управлением гражданской авиацией и полицией. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси назвала инцидент "возмутительной и пугающей ошибкой". Ситуацию изучают в армии, Конгрессе и авиационные чиновники.
Макрон и Ле Пен провели дебаты перед вторым туром выборов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер крайне правых Марин Ле Пен провели в среду вечером напряжённые теледебаты – за четыре дня до второго тура выборов главы государства.
Макрон, который по опросам общественного мнения опережает Ле Пен, подверг свою соперницу критике за связи с Россией. Макрон, в частности, указал на кредит, который партия Марин Ле Пен взяла у «Первого российско-чешского банка» в 2014 году. По его словам, это обстоятельство означает, что в случае избрания президентом у Ле Пен в отношениях с Кремлём "будут связаны руки". "Вы говорите со своим банкиром, когда общаетесь с Россией, вот в чём проблема", - сказал Макрон в ходе единственных очных прений с главой "Национального объединения" перед вторым туром голосования, намеченным на 24 апреля.
Марин Ле Пен в ответ обвинила нынешнего президента в том, что он поступает нечестно, поднимая данный вопрос. Лидер крайне правых утверждает, что она "полностью свободна" в своих действиях, и что её партия кредит погашает.
Во время дебатов Ле Пен старалась апеллировать к избирателям, недовольство которых может быть связано с ростом потребительских цен, в том числе, из-за войны России с Украиной. Ле Пен заявила, что её приоритетом, если она станет первой женщиной на посту президента Франции, будет снижение расходов для граждан. Себя она назвала кандидатом тех, кто едва сводит концы с концами.
Как пишет DPA со ссылкой на предварительные результаты откликов после дебатов, их победителем стал Эммануэль Макрон. Двое из трёх зрителей считают, что он выглядел более убедительным, показал опрос института Elabe.
Перед вторым туром Макрону опросы дают от 54,5 до 56,5 процента голосов избирателей, Ле Пен – не более 45,5 процента.
По результатам первого тура, прошедшего 10 апреля, за Макрона отдали голоса почти 28 процентов избирателей, за Ле Пен – более 23 процентов.
Бибилов: боты из Грузии пытаются создать определенную напряженность
Ситуация в Южной Осетии в преддверии второго тура президентских выборов спокойная, говорит президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Однако, по его словам, в соцсетях есть люди, которые «пытаются создать определенную напряженность»
«Определенное влияние есть и внешних сил, которые маскируются под югоосетинскими, североосетинскими и российскими никами. Это не является для нас секретом. Конечно, на социальные сети влияют и боты, которые создаются в том числе и в соседней Грузии», – сказал Бибилов в интервью телеканалу «Россия 24».
Он также пояснил свои слова о том, что во второй тур президентских выборов вышли две идеологии.
«Первая идеология – вхождение в состав РФ и идеология закона, а вторая – беззаконие и невхождение в состав России», – сказал Бибилов.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Второй тур выборов пройдет 28 апреля.
Кипр лишит гражданства Дерипаску, Берёзкина и Кесаева
Кипр лишит гражданства четырех российских миллиардеров и членов их семей, сообщает газета "Филелефтерос" со ссылкой источники. Причиной стало попадание бизнесменов в санкционные списки Евросоюза из-за войны с Украиной.
Так называемые золотые паспорта, которые выдают в обмен на инвестиции, заберут у бизнесмена Олега Дерипаски, президента группы компаний "Меркурий" Игоря Кесаева, владельца "Комсомольской правды" и медиа-холдинга РБК Григория Березкина и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, а также у 11 человек, находящихся у них на иждивении.
Отмечается, что Дерипаска получил кипрское гражданство в 2017 году, Исмаилова — в 2015-м, Березкин и Касаев — в 2012-м.
В середине апреля правительство Кипра запустило процедуру лишения гражданства четырёх миллиардеров из России и 17 членов которые попали под санкции ЕС как люди из окружения президента Путина. По данным газеты "Филелефтерос", гражданства будут лишены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичёв. До начала войны с Украиной российская версия журнала Forbes оценивала их состояния почти в 16 миллиардов долларов.
По данным агентства Reuters, по программе золотого паспорта гражданство Кипра получили 6779 иностранцев, из которых 2886 были россиянами. Сейчас власти Кипра проверяют около 1100 человек, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции, на предмет нарушений, связанных с войной в Украине.
Ранее лишить получивших гражданство россиян из санкционного списка призвал Евросоюз. Сама программа золотых паспортов была закрыта из-за многочисленных нарушений и выдачи документов Евросоюза людям, подозреваемым в коррупции и других преступлениях.
Бибилов временно открыл пункты пропуска на де-факто границе с Грузией
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал распоряжение о временном открытии пунктов пропуска на де-факто границе с Грузией. Об этом пишет агентство «Рес».
Речь идет о пунктах пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси), «Синагур» (Синагури) и «Переу» (Переви).
«Анатолий Бибилов подписал 20 апреля распоряжение, согласно которому в связи с празднованием Православной Пасхи – Светлого Христова Воскресения временно с 8-00 ч. 21 апреля 2022 года до 20-00 ч. 25 апреля 2022 года возобновят работу МПГГ «Раздахан», «Синагур» и «Переу», – говорится в сообщении.
Отметим, что 28 апреля в Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов. В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
Ранее Бибилов обвинил во лжи оппонентов, которые, по его словам, пообещали жителям Ахалгори открыть дорогу, закрытую почти три года назад.
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе
Президент России Владимир Путин назвал "нецелесообразным" штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе приказал отменить его.
Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, "чтобы муха не пролетела", заявил президент на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
"Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", – заявил Путин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские военные и мирные жители, будет взят 21 апреля.
"Завтра, вернее, сегодня уже до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время", – заявил Кадыров в аудиозаписи в своем телеграм-канале.
Он добавил, что у украинских бойцов все еще остается возможность сдаться. "Если вы посчитаете нужным с утра [21 апреля] сложить оружие, то, я уверен, что руководство Вооруженных сил во главе с верховным главнокомандующим примет лучшее, правильное решение", – сказал Кадыров.
На территории завода "Азовсталь" остаются военные 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и полка "Азов". По утверждению украинских властей, на заводе вместе с военными также находятся около тысячи гражданских.
19 апреля Мариупольский горсовет заявил, что на территорию завода "Азовсталь" начали сбрасывать сверхтяжелые бомбы. Вечером того же дня в "Азове" сообщили, что завод "разбомблен и уничтожен практически полностью".
Ранее Минобороны России объявляло о том, что украинские бойцы, которые находятся на "Азовстали", могут сложить оружие и сдаться. В "Азове" ответили, что готовы эвакуироваться из Мариуполя, но не хотят сдаваться в плен.
Wall Street Journal: Россия приближается к суверенному дефолту
Суверенный дефолт России стал более вероятен после того, как в среду американские регуляторы рынка облигаций объявили о том, что Кремль не выполнил своих обязательств по обслуживанию государственного долга России, предложив кредиторам процентные выплаты по долларовым облигациям в рублях. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Платежи в рублях были произведены 6 апреля после того, как американский банк JPMorgan отказался перевести держателям российских облигаций 649 миллионов долларов, находящихся на замороженных в результате санкций счетах Центрального банка России. Если Россия не выплатит эту сумму до 4 мая, истечения так называемого льготного периода, она формально окажется в состоянии дефолта или, как пишут аналитики рейтингового агентства Moody's, такая ситуация "может рассматриваться как дефолт". Долги, которые Москва отказывается обслуживать, составляют 6 миллиардов долларов.
Министерство финансов России заявляет, что оно выполнило обязательства, попытавшись выплатить проценты по долгам в рублях.
Инвесторы, покупающие страховые инструменты защищающие держателей российских государственных облигаций в случае дефолта, оценивают его вероятность в 93 процента.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.