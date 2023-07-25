Истребитель воздушно-космических сил России повредил разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper в небе над Сирией. Самолет почти вплотную приблизился к дрону и сбросил на него ракетные тепловые ловушки. Об этом сообщила пресс-служба американских ВВС.

Как говорится в сообщении, в результате столкновения с ловушками был серьезно поврежден пропеллер дрона. Операторам удалось продолжить полет и вернуть его на базу. С российской стороны в операции участвовал самолет Су-35, следует из видео, опубликованного ВВС США.

Согласно сообщению американской армии, MQ-9 Reaper выполнял над Сирией миссию против террористической группировки «Исламское государство». Поведение российского пилота было названо «вопиющим пренебрежением безопасности полетов». ВВС США призвали Россию прекратить «безрассудное, неспровоцированное и непрофессиональное поведение».

Российское министерство обороны 23 июля сообщило, что беспилотник MQ-9 международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, «опасно сблизился» с российскими самолетами в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Согласно утверждению, пилоты зафиксировали воздействие системами наведения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны (MQ-9 не несут ракет воздух-воздух. – РС).